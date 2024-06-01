57歲天王任賢齊近期忙於舉辦巡迴演唱會，並在今（1）晚於澳門開唱，不料，日前卻傳出他身體不適，在後台吸氧氣瓶的片段遭網友瘋傳，令不少粉絲看了好心疼；對此，任賢齊稍早在社群回應，透露自己身體很健康，笑稱只是「不想辜負大家的好意」。

任賢齊出道至今34年，唱紅許多經典歌曲，也吸引大批死忠歌迷追隨，不料，他近日被瘋傳一段影片，在演唱會後台疑似因缺氧不斷吸著氧氣瓶，表情非常難受，讓粉絲看了都心疼為他加油，「別太拼了，注意身體小齊哥哥！我會心疼的」、「唱到都缺氧了，好敬業」、「他在舞台上永遠都是最好狀態」。

任賢齊在後台吸氧氣瓶畫面曝光。（圖／抖音 以身相許的小民哥）

不過，任賢齊稍早對此回應，由於身旁夥伴拍的影片，害大家以為他快不行了，但他解釋氧氣瓶就放在旁邊，夥伴告訴他：「齊哥你不吸（就）浪費了。」他迫於無奈只好做個樣子，「好吧好吧，應付一下」。

而任賢齊也強調自己的身體很健康，「我很好，我其實在高山，我都不用的」，只是每個人都幫他準備，想說不要辜負大家的好意，也不要浪費氧氣瓶，最後他還得意地說：「I’m OK！」可見他真的沒事，也期望接下來的演唱會能演出順利。