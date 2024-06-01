蔣萬安開球。（黃敬文攝）

推廣運動平權，美國獨臂籃球員Kevin Atlas帶領5位NCAA球員來台推動2024「Friendly Hoops 友善籃框」計畫，倡議各籃球場施行運動平權和運動無障礙的理念，每6個籃框中設立一個友善籃框，禮讓身心障礙者及弱勢朋友有優先打球的機會；台北市長蔣萬安表示，台北市響應每6個籃框中設立一個友善籃框，推廣「Friendly Hoops 友善籃框」計畫，呼籲社會各界重視運動平權及提升無障礙環境的認知。

蔣萬安今（1）日下午前往台北市台北體育館，出席「友善籃框－啟動派對」，基隆市長謝國樑、體育署全民運動組長呂宗仁以及溪水旁關懷單親家庭協會長蔣方智怡也應邀出席，除了一同進行啟動、贈球儀式外。

台北市松山高中籃球隊同時響應這項計畫，也把握這次難得的機會，與Kevin Atlas及NCAA球員們以球會友，互相切磋交流球技，蔣萬安也替雙方的友誼賽做開球。

蔣萬安表示，Kevin Atlas是第一位獨臂打入美國大學聯賽NCAA D1一級球隊的球員，在成長過程及球場常有被忽視或排擠的經驗，由他響應「Friendly Hoops 友善籃框」特別具有意義，也鼓勵每一位身心障礙者及弱勢朋友，透過Kevin Atlas成功挑戰NCAA大學聯賽，可以激勵自己勇於面對挑戰、追求夢想。

他表示，台北市政府將從各局處運動場館（地），響應每6個籃框中設立1個友善籃框，推廣「Friendly Hoops 友善籃框」計畫，進一步呼籲社會各界重視運動平權及提升無障礙環境的認知。

Kevin Atlas表示，來台期間參訪台北市身心障礙設施，對於視障生活重建中心提供視障者定向及日常生活訓練等多元服務印象深刻，也親自參加身心障礙者在無障礙碼頭的獨木舟活動，對於台北市的熱烈歡迎與無障礙設施及活動印象深刻，也藉此機會鼓勵所有的身心障礙者朋友，保持運動的習慣，培養健康與正向的心態，勇敢追夢。

社會局長姚淑文表示，為落實國際身權公約（CRPD）共融參與的目標，社會局持續擴大辦理身障者社會參與補助計畫，補助民間團體辦理多元面向的身心障礙活動與服務方案，舉凡手語導覽、爬梯機服務的無障礙協助，到身障者水上活動、瑜珈、桌球、飛輪等體適能活動。

她說，今年共計補助超過2000萬元，共計52個社福團體受益，推動了88個多元且富有意義，促進社會共融的計畫，提供台北市身障朋友可以依需求，有更多可以選擇的活動，並搭配無障礙服務協助，走出戶外，共融參與更加容易。