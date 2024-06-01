在季後賽G2、G3罰球表現失常的福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛，1日也靠罰球自我救贖，他全場投15中5，罰球則是罰9中8，貢獻19分、11籃板與4抄截，幫助夢想家在自家主場以96比76輕取新北國王，也把這個系列戰追成2比3，不過麥卡洛卻在第四節提前膝蓋受傷退場，接下來能否上場有待觀察。

第三節一開始還保有19分大幅領先，卻被國王第三節逐漸追近，打完前3節，國王把比數追成66比76；打到最後8分56秒，麥卡洛上籃遭到林書豪撞到左膝倒地不起，只能退場進入休息室內治療，沒想到39秒之後，林書豪就因阻擋林俊吉吞下第5犯，但國王選擇繼續把他放在場上。

接著簡浩投進三分球，林俊吉也投進中距離，重新擴大夢想家領先到18分，國王直到最後4分41秒才靠林書豪上籃得到末節第1分，甚至打到最後2分48秒，國王提前把所有主力提前換下場休息，擺明想要提前放棄比賽，為了3日G6做好準備。

除了麥卡洛，布依德也拿18分、11籃板的雙十數據，盧冠良16分，吉爾貝克13分、9籃板，林俊吉雖只拿4分，卻傳出10助攻；國王以林書豪19分最高，路易士16分，林書緯全場投10中1，只拿2分，更發生誇張6失誤，表現仍然相當低迷。