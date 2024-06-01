女性懷孕時體內的賀爾蒙大量釋放，讓孕婦們的情緒相對比較不穩定，同時身體上也會出現一些變化。一名男網友透露，妻子以前性慾不大，有時求歡還會被拒絕，沒想到懷孕後整個人變成色慾女，讓他有一種被榨乾的感覺，釣出不少媽媽們笑要好好珍惜這段時間，因為產後真的會累到完全沒慾望。

一位新手尪今（1）日在「Dcard」表示，跟女友交往8年後結婚，對方原本是一個性慾不大的人，有時向她求歡還會被拒絕，但懷孕約2個月左右時，妻子某個半夜竟然主動表達想愛愛的意願，且從這天開始每個晚上都會做。

「起初這讓我很開心，殊不知這是地獄的開始！」原PO提到，老婆目前懷孕5個多月了，現在對方的性慾強到吃完晚餐就會急著拉他入房，甚至剛做完沒多久又想要，讓他有種被榨乾的感覺，「我很怕做愛撞擊會影響到胎兒，因為肚肚很明顯，我是新手爸爸，真不知道怎辦？」

其他人則說「也許荷爾蒙的改變讓她性需求激增，這是正常的現象，不必在意太多，倘若你真的不行，推薦你用一些情趣用品為太太服務，體力上也不會消耗太大」、「媽媽的心情很重要，最好餵飽飽」、「我太太反而是完全沒慾望，從她懷孕開始我直接停機一年半」。

還有不少媽媽分享「趁現在可以做趕快做吧，等小孩生了就沒時間做了」、「且做且珍惜，有一天你會懷念」、「我懷孕前色慾薰心，懷孕後宛若四大皆空，累到拉著老公遁入佛門」、「跟我先生一直做到生產前一天」、「小孩出來以後根本沒心力做了，我還跟老公分房睡」。