龍潭龍元宮6月1日於廟埕舉辦「萬世永賴五穀爺-龍潭龍元宮，建廟二百年」慶典開幕式暨第三屆神龍鬧鎮，正式展開長達半年的慶祝。龍元宮主祀神農大帝，客家庄居民多尊稱為五穀爺，是龍潭地方信仰及生活中心。今年適逢建廟200周年，廟方號召在地青年文化工作者與設計師參與籌備，並邀請市街居民、校園師生及商圈店家共同參與，讓承繼信仰香火同時創造地方共好生活。

今日慶典開幕式，結合龍潭在地生活慶典品牌「神龍鬧鎮」，策畫了四大主題活動，從早到晚盛大展開。一早就由桃園市政府張善政市長與龍元宮林錦浪主委共同參與「豐登巡境」起駕儀式，恭迎神農大帝祈安遶境龍元宮傳統祭祀圈，與神同行28公里徒步巡庄，遶境儀式結束後由蘇俊賓副市長進行安座儀式。

蘇俊賓表示，張市長市政團隊自上任以來，就已開始關注龍元宮即將建廟兩百年並認真看待，這一年多來包括客家局、青年局等多個局處全力的與廟方密切合作。龍潭因為龍元宮的在地信仰團結在一起，成為重要在地認同，希望廟方與市府的支援能一同攜手，讓在地關心文化、宗教、設計乃至創業的年輕人，都有一個精采的揮灑舞台。

本日慶典開幕，除「豐登巡境」繞境外，龍元宮周邊「百草廟市」邀請75組品牌及傳統夜市美食與遊戲攤位共組鬧熱市集，結合市街闖關活動推廣鄰近文化場域與特色老店。晚間的「夜戲神龍」，是於廟埕展開融合傳統與當代的跨界酬神演出，邀請龍潭在地藝陣、客家布袋戲團與客家創作歌手與當代流行樂團輪番上場。此外，「野台宴神」晚宴，由享有台灣廚神之名的國宴主廚阿發師，與本地新百王餐廳金帽廚師阿宏師合作，推出台菜碰撞客庄飲食文化的料理饗宴。

本次慶典從地方「龍潭」出發，透過現代策展手法，讓信仰重新回到日常並貼近生活所需，本日開幕儀式後，將持續從文化、產業與觀光切入，辦理一系列民藝美學、地景展演、香客旅店、地域伴手、數位讀庄、農村行旅等活動到年底，邀請大家共下前來龍潭，感受地方生活的豐沛與美好。

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