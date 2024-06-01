「龍象大戰」3連戰最終戰將上演徐若熙、余謙同場先發精彩好戲，這也是兩人同場先發較勁，首次登上台北大巨蛋投手丘的余謙十分期待，希望能夠盡量拉長局數，舒緩牛棚壓力。

余謙在春訓時狀況調整不錯，但在隊內賽時被強襲球打到手，因此沒能趕上開季，5月19日迎來本季初登板，2次先發都能至少投滿5局，但打線沒給予火力支援，吞下2連敗。

明天兩位同為2019年畢業的好手將同場先發競技，去年亞錦賽冠軍賽有來台北大巨蛋看比賽的余謙說：「當然期待（與徐若曦交手），這也是我第1次在這裡比賽。亞錦賽有來看，是坐在觀眾席，那時候剛好是若熙投，他很厲害。」

對於明天先發目標，余謙說：「先把我該做的工作做好，其他順其自然，上一場用球數多、壞球也都走在前面，投得比較辛苦，希望明天可以投到6、7局，盡量吃局數、讓牛棚休息。」昨天他也有站上大巨蛋投手丘，適應一下坡度跟人工草皮軟硬度。