外國人會想待在台灣工作嗎？根據教育部統計，111學年度在台灣攻讀學位或進行短期研習的境外學生，就有10萬人，而擁有超過3000名外籍在校生的台灣師範大學，今日首度舉辦國際校友重聚活動，吸引逾30國校友返校，分享自己在台求職甘苦談。

擁有全台規模最大華語教學基地的臺師大，每年有超過80國、8000位學生到訪，包含澳洲前總理陸克文、日本前首相橋本龍太郎等各國政要、外交使節，都曾至台師大學過中文，校方為使受過專業知識及語言訓練的外籍生，畢業續留台灣、貢獻所長，今年首度舉辦「國際校友午餐約會」，邀請在台工作的國際校友，分享自身求職經歷。

台師大校長吳正己表示，台師大長期以來將國際化，視為校務發展目標之一，積極推動全英文授課、營造雙語校園友善環境，吸引外國學生就讀，為讓即將畢業的國際生，能認識台灣就業環境，不僅邀請國際校友返校交流，校內也開設，如半導體、科學計算、商業分析、ESG永續管理等，符合台灣職場脈動的學程，期許培養更多人才投入社會。

為了提供受過專業知識及華語訓練的國際學生，在台灣職涯發展的多元想像，台師大也邀請在人力資源公司、律師事務所、科技公司、國際串流平台等校友，分享自身工作情況、或公司錄用外國員工時的考量。

畢業於台師大英語學系、於國際串流平台TaiwanPlus擔任專案負責人的 David Kao認為，外國人若想留在台灣工作，除了具備語言能力，若能對當地文化具備認同與尊重，將有助銜接台灣職場文化，也可以提升與同事溝通時的效率，都會成為企業招募外籍員工時的考量。

待在台灣8年的印尼人Anastasia Cynthia Tanawi，目前在ViewSonic擔任平面設計師，原本從事教育工作，因為課程作業需要編撰教材，開始接觸到了設計，她認為，在校時累積實務經驗，是能留台工作很大的幫助，台灣的工作氛圍屬於團隊行動，儘管在外商也是如此，大家需要互相協助，因此擁有責任感是一件很重要的事。

來自泰國的合瓊玲，在台師大就讀應用華語系期間，從一句中文都不會講，到現在取得台灣永久居留權、教起台灣人泰文，得歸功四年的中文學習環境，從溝通、作業報告、翻譯接案幫助她很多，她認為外國人若想留台工作，只有中文好是不夠的，如果想擁有好的薪資條件，須具備有豐富的經歷與技能，才會讓企業願意錄用外國人。

台師大校友中心主任康敏平認為，光是台師大的境外學位生，就佔整體學生數量12％，透過國際校友重聚活動，讓具有業界工作經歷的國際校友們，返校給予畢業生們就業指引、拓展他們職涯想像，也提供這些離鄉背井打拚的外國人，一個分享台灣工作和生活的平台，將母校當作在台灣的第二個家。

現行法令規定，外國或海外僑學生畢業後，需在一年內申請到工作證，才能待在台灣，儘管因產業人力需求，規範開始鬆綁，但多數學生仍對留台工作，存在著「隱形門檻」，包括不清楚就業法規、工作證申請、面試流程等，因此台師大希望透過不同國籍、各行各業的校友，替這些國際學生提供求職建議，鼓勵他們待在台灣，貢獻自己所長。

台師大創新育成中心主任林政宏表示，為延攬更多國際優秀外國人士來台，現在經濟部中小企業及新創企業署也推出「台灣創業家簽證」，讓有志在台創業、開發亞洲市場的企業家，可透過本校大師創業學分學程、完善的育成機制，在不用事先成立公司下，獲得最長兩年的居留，還能申請創業貸款。