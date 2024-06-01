Zelensky @ZelenskyyUa arrived at the Shangri-La Hotel in Singapore on Saturday afternoon. He'll deliver a speech titled Reimagining Solutions to Global Peace and Regional Stability on June 2.@IISS_org #SLD pic.twitter.com/s0Zs7PJ1pH — Hi,GBA (@thisisGBA) June 1, 2024

第21屆亞洲安全會議「香格里拉對話」（簡稱「香會」）昨在新加坡揭幕，主辦單位今（1日）證實烏克蘭總統澤倫斯基明天在本屆第7場全體會議發表演說，爭取國際持續支援烏克蘭抵禦俄軍入侵。外媒報導，澤倫斯基場邊有好幾場行程，包括與美國防長雙邊晤談，會見新加坡總、總理與東帝汶總統等國領袖，還要見投資人。

綜合路透社、新加坡亞洲電視台（CNA）報導，澤倫斯基1日下午在重重戒備之下搭乘汽車抵達香會舉辦地點香格里拉大飯店。他在社群平台X聲明，此行是為了6月15日至16日在瑞士舉行的和平峰會向亞太地區爭取支持。這是俄烏戰爭爆發以來澤倫斯基第2次造訪亞洲，上一次是去年5月下旬赴日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會，在場邊一連見了義大利、英國等5國領袖。

澤倫斯基寫道：「世界上最大的國家無視獲得公認疆界、無視國際法、無視《聯合國憲章》，以飢饉、黑暗、核武威脅為手段，在這種情況下，全球不可能安全。」這段話指的國家是2022年入侵烏克蘭的俄羅斯。澤倫斯基周三表示，俄方一直試圖干擾瑞是和平峰會，他希望峰會能支持俄羅斯撤軍、恢復俄烏1991年劃定的疆界。他指出，瑞士和平峰會的目標在於恢復烏克蘭的正義和平、確保全球糧食安全與核子安全，「所以必須聽到亞太地區在地的聲音」。

I arrived in Singapore to attend the Shangri-La Dialogue, Asia's premier defense summit.



Global security is impossible when the world's largest country disregards recognized borders, international law, and the UN Charter, resorts to hunger, darkness, and nuclear blackmail.… pic.twitter.com/7SPi4Rk6BN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2024

Honoured to welcome President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy @ZelenskyyUa as Head of 🇺🇦 delegation at @IISS_org Shangri-La Dialogue in Singapore.

Follow us for live updates.#SLD24 pic.twitter.com/Dyu5sUpKus — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) June 1, 2024

澤倫斯基說明，參與香格里拉對話期間，他也計畫參加多場會議，尤其要會見新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）與總理黃循財（awrence Wong）、東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），還有新加坡投資人。

美方一名官員表示，澤倫斯基與烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）將會晤美國防長奧斯汀，「討論烏克蘭戰場當前局勢，並強調美方致力於確保烏克蘭獲得抵禦俄國持續入侵的所有需求」。

俄烏戰爭開打以來，莫斯科就沒有派代表出席香會。美國今年已批准向烏克蘭提供價值610美元的軍事支援，一部分武器已運抵烏克蘭，例如愛國者飛彈、美製陸軍術飛彈系統（ATACMS）。

美方官員周四稱，美國總統拜登向烏克蘭保證，烏軍可用美國武器打擊俄羅斯境內的攻擊標的，俄軍近期利用這些標的攻擊烏克蘭東北部邊境大城哈爾科夫（Kharkiv）周邊地區。俄國總統普丁本周已再度提出核戰風險，並警告北約成員國不要允許烏克蘭使用成員國武器朝俄羅斯境內攻擊。