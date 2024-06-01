「歌神」張學友近日在台北小巨蛋舉辦「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站」。他在演唱會上賣力唱跳，獻唱多首夯曲，現場除了場場爆滿的歌迷，也吸引許多藝人前往朝聖，吳申梅帶著媽媽、香港老公Eric一起到場朝聖張學友演唱會。

她表示，等了30年，終於一睹歌神風采，她從11歲就開始聽張學友的歌，「以前從沒有機會聽學友哥演唱會，這次運氣超級好搶到了台北第一場的票」，並透露老公從來沒有追星過，卻情有獨鍾支持偶像張學友。

吳申梅（中）、老公（右）及媽媽朝聖張學友小巨蛋演唱會。（吳申梅提供）

她也透露跟老公常聊天時不約而同談到張學友的多首夯曲，意外發現原來同時期的歌有「粵語版」與「國語版」發現非常有趣，她最喜歡張學友的一首歌，就是認識老公之後才迷上張學友〈離別以後〉，「這首歌廣東詞真的很有意境，但是很可惜沒有出國語版，有一次Eric在KTV唱歌，然後就深深地愛上這首歌。」