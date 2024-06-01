張兆志與前妻許允樂離婚後，首度大方同台，今（1）日出席第2屆由社團法人愛最大慈善光協會舉辦的 「愛最大X Converse 彩虹盃公益羽球賽」。張兆志受訪時表示2人每周還是會一起練羽球，互動自然又不尷尬，「我們就是打羽毛球感情才變好。」對方有新對象會祝福？他大方說：「人家有怎樣的生活都要祝福，我跟她沒有衝突也沒有矛盾。」至於自己的感情狀況，他打趣說家裡的貓就是新對象，「把日子過好就好。」

此次參賽的25位藝人，除了大展球藝以實際行動方式挺「愛最大」外，每個人都不領任何車馬費酬勞全力支持，而社團法人愛最大慈善光協會代表每位藝人各捐出新台幣1萬元，共募25萬元將全數捐給社團法人台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟），希望以拋磚引玉的精神呼籲大家一起做公益。

六月（左起）、台北市長蔣萬安、北市體育總會市議會副議長葉林傳和謝承均一起開球。（社團法人愛最大慈善光協會提供）

今天也請到台北市長蔣萬安與明星隊代表，謝承均及六月一同開球造勢。謝承均坦言最近因為拍戲關係無法特別練球，私底下也愛打球的他自曝球齡約4年，平常沒事1周會打2次球的他除了找教練教學練習外，也愛找好友廝殺一番，他笑說：「每次跟六月他們打球，都會被虧說是『長青組』。」

男團棒棒堂成員廖允杰（左）與王子邱勝翊合影。（社團法人愛最大慈善光協會提供）

球齡超過4年的六月平均1個禮拜打4天球，「2天練腳步跟練球，2天跟教練打球。」而她的球友都是本屆參賽的藝人朋友，包括謝承均、大牙、亮哲、黃玉榮等；這次與老公李易二度出席彩虹盃羽毛球賽的她被問到平常私底下是否會彼此切磋球技？六月表示：「其實我們從比賽以來，就沒有一起組隊過。因為我們兩個球藝不精，通常都是找比較厲害的人『背』，他跟我對打好像壓力都比較大，會讓我一點。」

坤達（前）下場比賽。（社團法人愛最大慈善光協會提供）

本屆擴大舉辦，藝人報名人數也激增，不僅囊括了多對演藝圈銀色夫妻檔及情侶檔，包括：六月、李易、亮哲夫婦、大牙與教練老公「阿廖師」，此外當中更不乏「男團兄弟檔」如棒棒堂邱勝翊、廖允杰；ENERGY的坤達、張書偉也加入賽事。