22歲國中肄業黃姓男子先後冒用醫生、警察、檢察官等不同身分涉犯詐欺、偽造文書等多項前科，去年12月6日出獄，隔天又假冒律師，從臉書社團發現甘姓女子有行車消費糾紛法律問題，假冒法扶基金會陳律師名義並私訊甘女，談妥友情價2萬元協助民事求償，甘女到分局請教肇事事宜提及此事，警查證有異，逮捕黃男，台南地院依偽造私文書罪判黃男有期徒刑7月。

去年底，甘姓女子發生交通事故，透過臉書尋求法律援助，未料竟引來假律師。黃男冒充「法律扶助基金會」陳姓律師還偽造名片，取信於甘女。雙方相約在新光三越百貨公司碰面收費，黃男稱繳納訴訟費5960元即可處理訴訟業務，且偽造法律扶助基金會台北分會收費證明單，委任狀、財團法人法律扶助基金會申請扶助切結書等，交付甘女。

甘女事後到台南市警二分局民權所諮詢車禍肇責，警方察覺甘女口中「律師」有異，揭穿黃冒充律師行騙，甘女於是與警方合作，以友人欲委任其訴訟為餌，佯稱當面交付2萬元委任費為由，成功將黃約出，黃依約現身旋即遭到警方逮捕，當場從黃身上起獲偽造律師名片等。

警方查扣黃男手機，發現被害人遠不只甘女一人，進一步清查，還發現黃男從18歲就曾冒用醫生、警察、檢察官、冷氣維修工等身分，宛如變色龍一般，多次行騙得逞，去年12月初剛出獄就又再犯。

台南地院法官審酌核黃男所為，黃男毫無悔改之意，依偽造私文書罪，判他有期徒刑7月，全案可上訴。