「信樂團」成軍22年，一路走來歷經成員變動、2007年前主唱蘇見信（信）退團單飛，團員們熬過SAS風暴及新冠肺炎疫情，自認「命很硬」仍熱血唱著搖滾。他們今（1日）舉辦「如歌的歲月」感恩音樂會，中場重現前主唱信離團前的經典金曲〈天高地厚〉，只不過這回改由新任主唱飛鳴飆嗓，全場上千歌迷含淚合唱力挺，氣氛感人。

信樂團由團長兼鼓手邁可、鍵盤手Tomi、主唱飛鳴、吉他手LeeQ組成，今這場聚會歷經疫情2度延期，從前年5月等到昨天終於舉辦，主唱飛鳴開心喊：「我們回來了！像做夢一樣，謝謝大家沒有跑票，你們都來了。」邁可也感性向歌迷喊話：「信樂團願意陪你們到海角天涯，終於成真、終於回到自己的家鄉，本來心裡面想了好多感言，但站上台思緒都亂了，不知不覺，我們上次在台北演出已將近10年前，很感謝大家來到這邊。」

信樂團1日在台北開唱。（羅永銘攝）

今音樂會不僅門票只送不賣回饋粉絲，他們還呼籲好友及歌迷們，把祝賀他們開唱的禮物、花籃等，改以捐助動物飼料做公益，4位團員說：「大家的愛我們都聽到了也收進心裡了，希望想要送禮物的朋友可以把這份愛轉化給流浪動物，支持流浪狗領養、教養直到終養。」