2艘共軍登陸艇5月29日現蹤金門限制水域，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，應是當日金門外海陣風達9級，共軍登陸艇「切西瓜」返航；軍事專家盧德允則說，不排除此次共軍是故意闖入我禁限制水域，似可考慮宣布「金馬非軍事化」或「軍事緩衝區」應對，利大於弊。

蘇紫雲說，中共這兩艘271型「玉連」級登陸艇，裝載量約200噸，也就是可以乘載載3至4輛主力戰車，或是可以搭載200名步兵，為一個加強連的兵力。但其航速約14節左右，所以在跨海作戰上，比較沒有效率，但對外離島的威脅還是存在。

他表示，該登陸艇屬東部戰區陸軍，協助外離島補給，戰時則可遂行兩棲登陸的任務，或是佔領港口。不過其海象耐力極限為8級陣風，而金門當日外海陣風達9級，接近操作上限，因此可能選擇靠近陸地的禁限制水域，「切西瓜」急速返航。

盧德允則指出，月來中共海警船刻意無視金馬烏坵等外島的禁限制水域，刻意闖越，還公開航跡，其用心非常清楚。今上午更有兩艘共軍戰車登陸艇改裝的陸軍補給船航經我金門翟山南側海域，且當時海象8、9級，風浪有些惡劣，合理推論兩補給船可能是選擇一條較安全舒適的航路，且其航行過程中沒有停留，狀況並無異常。

盧德允表示，也不排除為了故意闖入我禁限制水域，軟土深掘，而航經金門西南端的水域。但我方不必大驚小怪，過度反應，只要海巡伴航，對其廣播請其注意，就不會有問題。要了解目前兩岸大勢，中共對金馬等外島並沒有軍事進犯企圖，拿下來對他們沒有好處。

他說，但我方不必大驚小怪，過度反應，只要海巡伴航，對其廣播請其注意，就不會有問題。要了解目前兩岸大勢，中共對金馬等外島並沒有軍事進犯企圖，拿下來對他們沒有好處。

盧德允指出，這也令人聯想到不時發生的無人機騷擾我外離小島事件，令我守軍十分困擾，因為我們束手無策，應變無方。當無人機拍攝的影片在YouTube傳遍世界，我守軍官兵不是不知不覺，就是眼睜睜看著無人機沒有辦法，尷尬的不是別人而是我們。盧德允認為，隨便一架台幣五位數的無人機，就令我方防不勝防、灰頭土臉。

盧德允認為，綜合兩岸嚴重對立及金馬特殊地理，釜底抽薪之計，似可考慮宣布「金馬非軍事化」或「軍事緩衝區」，利大於弊。只不過牽涉兩岸和政軍因素，敏感太高，需要總統府召集國安體系的綜合研判才能抉擇。