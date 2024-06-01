南韓女團EXID人氣成員Hani（哈妮、安喜延）擁有勻稱身材及甜美外型，是團內的門面擔當，但近年卸下偶像身分，專注朝戲劇圈發展，不過，她日前才被媒體爆出將嫁給大10歲的醫生男友，沒想到1日卻在社群無預警宣布結婚，開心表示「遇到了想一起走下去的人」。

Hani 2022年6月證實與大10歲醫生男友的戀情，4年過去感情仍相當穩定，日前還遭媒體爆出兩人將在9月步入禮堂，公司早前也回應「演員私生活難以確認」，怎料，Hani今（1）日親自證實了這個喜訊，且適逢醫生老公的42歲生日。

Hani在社群曬出一張頭戴白紗的照片，以及一張手寫信，表示很感謝運氣好，所以得到很多人的幫助，她也靠著這些愛成長茁壯，「成為可以和其他人分享的人，也謝謝把我養得這麼漂亮，還有那樣的我遇到了想要一起生活的人，所以決定結婚了」，她會一直懷著感恩的心幸福生活下去，並向所有送上祝福的人表達誠摯的感謝。

Hani宣布與大10歲醫生男友結婚。（圖／IG@ahnanihh）

喜訊公布後，立刻吸引8.4萬粉絲祝賀，「恭喜你們結婚！！而且妳應該很快樂」、「天吶，真的要結婚了」、「恭喜哈妮妹妹終於結婚了」、「我真的很替妳高興，祝妳好運」、「好可惜，我也想和妳結婚」、「祝妳永遠幸福，記得要再多演戲」。