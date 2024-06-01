陸軍花東防衛指揮部戰車營，日前前往新竹湖口鄉「陸軍部隊訓練北區聯合測考中心」下基地，行戰術驗收及測試，但遭人在網上匿名投訴，有「連長將排長當沙包踹打」，對此，花防部回應，將於下周一派員到新竹調查，將秉「毋枉毋縱」原則，依行政調查結果，檢討究責。

一名網友在臉書社團「靠北長官2024」發文，他提到「後山正在基地的單位，戰二連連長將排長當沙包又打又踹好幾次了，請問是指揮官給的權利還是營長給的權利，哪天再看到過肩摔還是奪命剪刀腳拎北都不意外啦！」。

據了解，花防部戰車營近日到位於新竹縣湖口鄉的陸軍部隊訓練北區聯合測考中心受訓，實施「戰車砲審查測試射擊」，傳出日前因為靶場指揮官尚未下達射擊口令前，該戰車砲就打出去，連長因此情緒不穩，將楊姓少尉排長當成沙包又踹又打。

花防部初查所屬李姓連長疑因不滿部屬未遵操課紀律，恐影響訓練安全，致生行止失當，花防部表示，由於雙方今天都休假，目前戰車營仍在新竹受訓中，後續將編組督察部門正式納案調查，預計下周一會派員前往新竹釐清案況，並強調將秉「毋枉毋縱」原則，依行政調查結果，檢討究責，並持續強化所屬合理管教及情緒控管觀念，以凝聚部隊團結向心。