大陸宣布自6月15日起終止ECFA中的134項關稅減免，陸委會呼籲，停止經貿施壓。媒體人謝寒冰認為，ECFA斷了，陸委會的表現很像媽寶。

謝寒冰今(1日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，大陸為什麼不一次斷光ECFA？其實大陸要減少對它自己的衝擊，要慢慢一步步地找到替代品，然後就直接把你斷掉，這個角度是不會停的。

謝寒冰認為，有的台灣人也許不稀罕，甚至認為大陸原來那樣做，就是應該的，像陸委會就是一副應該的樣子，還稱對岸用經濟脅迫。人家原本送錢給你花，如今卻說是在脅迫，這很像媽寶，比如媽媽原本每天都給錢花，但今天媽媽說，你去自力更生；你就說「怎麼可以這樣做，太殘忍了」，我們陸委會現在的表現就是這個樣子。

謝寒冰接著點出，對大陸來講，已經心灰意冷，對台灣人再好都沒用。所以大陸現在就在看台灣人民往哪裡走，大陸就是這一招，你自己選擇，如果你願意跟民進黨抱一起沒錢賺，我也不攔你，反正中國大陸就走自己要走的路，等到哪一天時機到了，就自然解決。謝寒冰更預言，接下來不只ECFA，農產品恐怕也會遇到問題。