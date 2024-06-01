國會改革法案在立法院經過數次院會表決大戰，終於在5月28日落幕，通過包括立法院聽證調查權、藐視國會罪等改革。「館長」陳之漢是否挺藍白陣營的國會改革？還是挺立法院外綠營動員的「青鳥行動」？態度也曝光。

「館長」陳之漢近日在直播中表示，他從來沒有這麼看不起公民運動，就是這次。嘴巴講民主，其實是反民主。每個人都在睜眼說瞎話、昧著良心講話。

「我最懂民進黨」，「館長」陳之漢直言，說話不算話，滿嘴愛台灣、滿嘴恐嚇台灣人民取得政權。然後左手給右手，知法玩法。把標案給綠友友成立貪汙公司，包括光電、綠能、雞蛋、疫苗、運動協會等等。

至於有人說「10年前太陽花她6歲，雖然沒有被媽媽帶上街，但是在家看視」，「館長」陳之漢大笑不止，真會吹牛，6歲就在看政治新聞、就在看立院太陽花？少吹牛了！

「館長」陳之漢說，當天以為可以看到太陽花的氣魄，民主前輩沒有教你？不敢衝？為什麼不敢衝？沒有理嘛！一群為了利益結合的人，40個公民團體，連熱炒都來了。天天去啊，怎不去了？繼續反黑箱啊？果然是來面試的！

「館長」陳之漢質疑，每一個人上台演講都拿手機照念，你們是為了台灣民主自由嗎？還是幫民進黨洗地板？如果真的為了台灣民主自由，國會必須要改革，你們在阻擋台灣進步，知道嗎？你們為了民進黨，已經發瘋了。

對於民進黨現在要玩違憲、搞罷免，「館長」陳之漢不滿表示，台灣雖然是民主國家，但真的是悲哀的國家。就是賭輸翻臉耍無賴，跟全世界說民進黨多不要臉，選輸還是要亂，叫一堆人去做青鳥。現在還要罷免、還要釋憲，打人還要告人，現在民進黨就是這樣！