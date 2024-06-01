今天（1日）受鋒面影響，午後各地雨勢逐漸增加，明天（2日）天氣更不穩定，各地都有大雨或局部豪雨發生的機率，降雨明顯且持續，下周一（3日）鋒面移動至巴士海峽，南部會出現零星降雨，下周三（5日）起水氣增加，到端午節後各地都有短暫陣雨；至於第2號颱風「馬力斯」，今日已減弱為熱帶性低氣壓，並在下午併入鋒面了。

中央氣象署資料顯示，明天西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也都有短暫陣雨或雷雨，鋒面帶上可能伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，須注意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；溫度方面，因降雨明顯加上東北風吹拂，北台灣將明顯轉涼，北部、東北部低溫僅剩23度，其他地區也只有26度。

氣象署提醒，明天（2日）白天西半部、宜花地區雨勢明顯，入夜後雨勢會轉移至中南部。（圖／氣象署）

下周一、下周二（4日）鋒面移動至巴士海峽，東北風仍持續，北部、東北部天氣涼爽，中南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區也可能有零星短暫陣雨。

下周三起水氣增加，各地降雨機率提高，下周三、下周四（6日）西半部地區有短暫陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨，下周五（7日）、下周六（8日）各地都有局部短暫陣雨；氣象署提醒，不穩定的天氣會持續至端午節後，中部以北有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。