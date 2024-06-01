中天綜合台明（2日）播出韓國人氣女團「LE SSERAFIM」的Sakura（宮脇咲良）、金采源、Kazuha（中村一葉）前往《Running Man》宣傳第三張迷你專輯《Easy》。有15年芭蕾舞經歷的中村一葉，轉為練習生的時間加上出道僅2年，就有非凡成績，讓池錫辰語重心長地說：「才兩年就這麼成功，妳真的運氣很好」一番言論遭到成員們砲轟，劉在錫更毫不留情的虧：「錫辰哥，你能主持《Running Man》也是運氣好，要不然你現在就只是待在家裡了。」

本集節目以「穿越過去一起成富翁」為主題，要「LE SSERAFIM」3名成員分別帶領《RM》成員完成指定的舞蹈挑戰，並依照排名給予投資資金，原本抽到簡單的舞蹈歌曲而覺得信心滿滿的金采源，卻因為同組的池錫辰較不擅長記住動作而感到煩惱，金采源只好化身嚴師，對池錫辰展開一對一的教學補課，更不厭其煩緊盯著動作，兩人之間的可愛互動就像父女一樣，池錫辰更被稱為「超齡練習生」，池錫辰因為動作慢半拍而無法獲得評審青睞，金采源不忍頻幫他求情，「原諒我爸爸吧」，而池錫辰努力練習下最終成功完成舞蹈挑戰，也讓《RM》其他成員看到他努力跳舞的模樣覺得感動。

金采源（左二）化身嚴師教金鐘國（左起）、池錫辰、梁世燦跳舞。（中天綜合台提供）

相較於池錫辰對舞蹈的不擅長，過去就對跳舞這個領域展現野心的劉在錫，在得知要舞蹈挑戰就躍躍欲試，還馬上跳起在日本成為話題的金鍾國成名曲〈可愛〉，一旁的「LE SSERAFIM」成員也表示知道這首歌，跟著一起跳，讓原唱金鍾國感到相當神奇。

但劉在錫因抽到較難的舞蹈歌曲，只能把一切希望寄望在宮脇咲良身上，結果開頭的第一個動作就讓宮脇咲良甘拜下風，直呼「我是舞癡」，表示自己是努力派，此番言論讓同組成員相當震驚，劉在錫更向金采源確認「舞癡」的事實，金采源轉而向宮脇咲良喊話：「不是跟妳說別露餡嗎？」，劉在錫立馬向製作單位爭取更換挑戰歌曲。

此次《Running Man》成員不改過去的本性，在投資方面依舊瘋狂梭哈，賭上全部的財產，有的人成為富豪，有的人則一夕破產，其中劉在錫就像宋仲基所演的《財閥家的小兒子》化身為「劉導俊」，精確的投資眼光，讓他和團隊順利地成為第一名，累積擁有7300億韓元。劉在錫好奇詢問同隊的宮脇咲良如果有這筆錢想做什麼，宮脇咲良秒回：「什麼都不做」，接著表示再也不跳「LE SSERAFIM」的舞，幽默回應笑翻眾人。

節目中除了激烈的投資戰，更有配戴「低週波按摩器」並拿各自所抽選的物品來接力的環節，每個人因為低週波所產生的反應都不同，「LE SSERAFIM」成員們更是狂飆海豚音，相當崩潰。《Running Man》有趣內容就在明（2日）晚間六點在中天綜合台播出。