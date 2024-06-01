台中有位在販賣「男性內褲」的女業務，因在交友軟體上認識一名要買內褲的男子，兩人約出去洽談生意，不料，女業務一上車後，男子以要女業務搜尋餐廳為由，將車停靠路邊，並對著女業務強制猥褻得逞，女業務不甘受侮報警處理；台中地院審理後，依強制猥褻罪，判處男子7月有期徒刑、緩刑3年，可上訴。

據判決書記載，一名女子從事販賣「男性內褲」業務，並於去年透過交友軟體認識一名男子，雙方因為要洽談購買內褲事宜，以及相約去看夜景，兩人便在約定的地點碰面後，男子便開著車載著女業務前往餐廳用餐，但男子要女業務先上網搜尋餐廳為由，將車停放在路旁，竟開始伸出狼爪，在車內將手伸入女業務的內衣摸胸強制猥褻得逞，女子不堪受侮，便到警局報案。

對此，男子坦承有摸女業務的胸部，但認為是對方要迎合他，兩人在很順其自然情況下的發生這些行為，不過女業務的友人則供稱，女子在案發後打來，其語氣相當害怕、慌張、很急促，聽起來就像快要哭出來，且女子在事發之後，從原本開朗、率直的個性，轉變為會刻意與陌生男性朋友保持距離。

法官從路口監視器擷圖、兩人的對話內容、相關物品，以及在女子的胸罩正面內層微物檢出與男子相符的DNA，男子在無法隱瞞的狀況下，坦承犯案，法官審酌男子已與女業務達成和解，並依約賠償完畢，依強制猥褻罪，判處男子7月有期徒刑、緩刑3年，可上訴。