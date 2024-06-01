韓團BTOB成員陸星材今（1日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦了暌違6年的個人粉絲見面會，以最新單曲〈Be Somebody〉拉開序幕，隨後用台語打招呼，雖被稱讚發音好，但他還是更求好心切地請大家幫糾正台語語調後，再度認真地說了一遍喊：「挖係陸星材，已經6年某來台北，揪想你們（我是陸星材，已經6年沒來台北，非常想你們）。」

不過此次因為行程較趕、沒多餘的時間觀光，陸星材竟許願下次來台，可以去每個粉絲家裡各住一天，讓台下粉絲聽到後超興奮，他趕緊解釋只是開玩笑，真正想去的是烏來泡溫泉，但也打趣問是否有粉絲家裡真的是在烏來開溫泉會館，笑翻全場。另外，他也感激表示，此次從入住飯店開始，粉絲就不停送來各種應援食物，笑說雖然吃到快吐了，但看到各式各樣的新奇美食，還是會努力吃光光，更特別點名泡麵「滿漢大餐」讓他超驚艷。

陸星材不只會演戲，唱功也同樣精湛。（叁人行文娛提供）

陸星材感性分享上次來台，「是在身心靈疲累的狀況下，雖然已經忘了當初為何會這麼累，但當時看了粉絲做的應援影片，覺得台北的Melody（BTOB官方粉絲名）似乎知道我疲累的狀況，讓我深受感動、哭得很慘。」因此這次特別將海外巡迴的首站選在台北。

陸星材感謝粉絲不斷送來美食把自己餵飽飽。（叁人行文娛提供）

陸星材表示目前為止大多演唱抒情歌曲，未來有機會的話還想挑戰韓式演歌（TROT），除了歌手，也擁有演員、主持人等多重身份的他，當然也不忘宣傳主演新劇《鬼宮》和綜藝節目《喪屍宇宙2》將會在明年播出，期許可以盡快再來台灣舉辦個人演唱會。最後他帶來歌曲〈漸漸〉，並與全場大合照留念，為演出劃下完美句點。