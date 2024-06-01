對於共軍兩艘登陸艇29日上午進入我金門翟山南方限制海域一事，前陸軍中將帥化民指出，他在金門待過4年，從未看過什麼補給船從他面前經過。他直言，用兩艘船有什麼威脅？也不必大驚小怪，這是最廉價的威嚇，我們不需要緊張。

中華民國陸軍司令部今（1日）證實，29日上午偵獲共軍兩艘登陸艇進入我金門翟山南方限制海域，防區立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。而這也是共軍首度朝我方據守島嶼而來的情況。

海巡署金馬澎分署今（1）日表示，5月29日上午9時13分監控自中國廈門方向航出之2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」之共軍陸軍補給船，立即實施告警驅離。

海巡署指出，29日金門海象不佳，風力打6至7級，陣風9級，在執行併航驅離任務中，海巡PP-10039艇駕駛台窗口不斷遭受海浪拍打，仍持續對中國陸軍補給船喊話示警及驅離，後續2艘共軍補給船在9時53分駛離我國水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。

金防部也表示，該部29日上午同部偵獲共艦1批2艘次進入限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。

對此，前陸軍中將帥化民1日在《新聞大白話》表示，他在金門待過4年，從未看過什麼補給船從他面前經過。為什麼？金門周邊島嶼都是國軍控制，大小金門、獅嶼、猛虎嶼，都是國軍控制的，國軍才需要用運輸船運補。

帥化民分析，現代的海戰，是「艦不見艦」，雙方都看不見，因為所有反艦飛彈都300公里起跳，哪裡需要像一次世界大戰一樣，船面對面布陣？不用了。

帥化民強調，中國大陸廈門灣在陸地上就可以補給，用兩艘船有什麼威脅？也不必大驚小怪，這是最廉價的威嚇，不需要出動大船，不用打飛彈也不用開砲，我們不需要緊張。