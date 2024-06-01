中信兄弟1日以7比3擊敗味全龍，先發投手猛登在6局下疑似不滿主審好球帶雙手一攤往前走，總教練平野惠一立刻「跨欄」上前緩解可能產生的衝突，賽後聽到「台北大巨蛋首跨欄」在網路上引發熱議，反問：「是在討論我腿太短嗎？」

猛登1球未投隊友就幫忙打下4分，前5局被敲4支安打、失1分，6局續投，先讓劉基鴻敲出中外野飛球、再三振掉拿莫・伊漾，卻連續4顆壞球保送陳品捷，他對主審好球帶不滿，雙手一攤往前走。

此時平野惠一見狀立刻跨越休息室欄杆往場上跑去，擋在猛登跟主審之間，避免衝突擴大，賽後他表示，當下覺得情況滿危險的，怕猛登會被趕出場，「相信雙方都下都是情緒比較高的狀態，所以要先讓他冷靜下來。」

平野惠一表示，跨欄是瞬間的決定，因為旁邊還有樓梯扶手擋住，如果繞下去再上來會來不及，而他在台北大巨蛋的這一跨也在網路上引發熱議。

身高169公分的平野惠一坦言，台北大巨蛋休息室欄杆滿高的，「我腿比較短又比較矮，真的很難跨。」平野惠一還反問記者，網路上是討論他腿短嗎？聽聞大家討論的是他跨欄很順暢後也笑了出來。