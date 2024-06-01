歌神張學友自31日起，在台北小巨蛋一連展開9場「60＋」巡迴演唱會，今（1）晚來到第2場演出，張學友的心情也明顯變得輕鬆興奮，不僅放開來與粉絲說笑，還向歌迷問道：「非常難買到票，真的嗎？」可見他也見識到了台灣粉絲的厲害。

張學友今（1）晚趁著與歌迷聊天時透露，有看到新聞說粉絲為了買票花時間排隊，內心非常感謝，但他也好奇笑問：「非常難買到票，真的嗎？」歌迷還來不及給出反應，他再急著說道：「那就請大家儘量放鬆，用你們的方法去享受今天的演唱會，盡量喊好不好？」立刻引起全場歡呼。

張學友小巨蛋開唱第2天。（圖／JDS提供）

而張學友也提醒歌迷，如果遞出麥克風，就不吝嗇一起盡情合唱，「如果今天真的忍不住想唱幾句，真的可以唱沒關係的」，坦言自己到了現在的年紀，很害怕把麥克風遞給歌迷，「如果把麥克風遞出去沒有聲音，真的會受傷的」，充分表現歌神想與歌迷互動的心情。

此外，張學友今（1）晚又在演唱會上劈腿，再度震撼全場，但他提到先前有粉絲反應劈腿劈太快，來不及拍到那瞬間，對此，他則表示：「其實我現在已經下去很慢了，被投訴太多，我就說慢慢的下，你們還是拍不到？」結果有歌迷直接高喊「再劈一次」，沒想到卻得到歌神幽默回應，「請下次再來演唱會拍」，逗笑所有粉絲。

張學友小巨蛋開唱第2天。（圖／JDS提供）