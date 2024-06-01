聯名新品「真の布丁蛋糕」，將整顆Q彈的統一大布丁放入蓬鬆柔軟的蛋糕體，復刻經典古早味。（六角國際提供）

「春上布丁蛋糕」宛如巨大布丁的外型超級吸睛，品牌會員憑APP畫面享會員優惠價。（六角國際提供）

日本生吐司品牌「嵜本高級生吐司專門店SAKImoto Bakery」攜手日本國寶級可愛始祖原田治，推出「OSAMU GOODS」系列商品。（SAKImoto Bakery提供）

聯名系列新品融合SAKImoto簡約的風格與OSAMU GOODS的經典元素，像是在限定的蜜桃生吐司上能看到可愛的Cat、Dog的烙印。（SAKImoto Bakery提供）

SAKImoto旗下3間門市換上「OSAMU GOODS」超可愛的情境佈置。 （SAKImoto Bakery提供）

端午連假與暑假即將到來，知名伴手禮與烘焙品牌近期紛紛推出聯名新品，透過異業結盟，拓展客群，搶攻送禮市場。「春上布丁蛋糕」與統一布丁聯名，最新力作「真の布丁蛋糕」，塞了整顆大布丁，吸睛度百分百；「嵜本高級生吐司專門店」攜手日本可愛始祖原田治（HARADA OSAMU），雙日品牌打造超萌的聯名商品，要攻占粉絲的味蕾。

【吃得到整顆大布丁 布丁蛋糕Q萌爆擊】

伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」，由於蛋糕圓潤外型及綿密細緻的口感近似布丁，故得其名，卻常引起消費者好奇詢問是否真的有布丁，因而產生不少有趣故事。這回「春上布丁蛋糕」攜手國民甜點統一布丁，推出期間限定聯名「真の布丁蛋糕」，將整顆Q彈的統一大布丁放入蓬鬆柔軟的蛋糕體，復刻經典古早味，創意聯名趣味宣示「糕如其名」，雙強「布丁」聯手出擊，可望帶動一波話題與買氣。

「真の布丁蛋糕」金黃誘人的蛋糕表層灑上滿滿雪紡蛋糕屑，包裹著整顆香甜冰涼的大布丁，一眼就可直接看見經典的焦糖凍，宛如巨大布丁的外型超級吸睛。一口咬下，滑嫩布丁與海綿般輕盈的蓬鬆蛋糕完美交織，蛋糕下緣裹著一圈起酥片增添口感層次，搭配主廚特調絲滑黑糖奶油餡，濃郁蛋香與甜蜜焦糖風味在口中完美融合，瞬間提升味蕾體驗，好吃又好看。

新聯名商品於品牌全台指定門市與7-ELEVEN限定區域門市同步預購開跑，購買新品即贈1個限量提袋。品牌會員憑APP畫面獨享優惠價。

【生吐司聯名可愛始祖 雙日品牌打造新風味】

台灣民眾不陌生的日本生吐司品牌「嵜本高級生吐司專門店SAKImoto Bakery」來台邁入4週年，歡慶4週年，SAKImoto攜手同樣來自日本的國寶級可愛始祖原田治（HARADA OSAMU），預計於6月3日推出「OSAMU GOODS」系列商品。

聯名系列新品融合SAKImoto簡約的風格與OSAMU GOODS的經典元素，包括在限定的蜜桃生吐司上能看到可愛的Cat、Dog的烙印，單片吐司包裝也印上經典人氣角色Jack、Jill與Betty，吐司盒與外帶杯、提袋也能找到超多「OSAMU GOODS」經典角色，讓粉絲隨處都可感受到「OSAMU GOODS」角色的療癒魅力。

此外，業者還特別推出限定的「OSAMU GOODS」聯名調酒、啤酒與氣泡酒，適合天氣漸熱的夏季暢飲。不只如此，SAKImoto門市也換上「OSAMU GOODS」超可愛的情境佈置，以原田治老師筆下的經典角色貫穿SAKImoto品牌3家門市，帶給民眾可愛又復古的夏天。

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