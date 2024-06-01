日本實力派女歌手LiSA暌違6年來台，今（1日）晚間在林口體育館開唱，不僅每次場場秒殺，場地也不斷升級，此次9000張門票瞬間完售，證明她「秒殺歌姬」的封號當之無愧，近2個半小時的演出，從頭到尾都無冷場，她嗨喊：「比6年前的會場大了一倍很開心，我帶了很多大家知道的歌和新歌回來了，要一起唱一起叫，OK嗎？」

看到全場歌迷熱情揮動著手上的應援棒以及大聲合唱，LiSA也愈唱愈起勁，中間還不時會用「請跟我一起唱」、「再大聲一點」等中文與台下互動，更誠意十足地準備了全中文的自我介紹說「大家好，我是LiSA，我回來了，我很想你們，看得見嗎？你們還記得我嗎？」聽到所有人大聲回應「記得」時，她再度用中文確認「真的嗎」，接著感動表示「謝謝大家，這樣我就安心了，一起嗨到最後吧」。

LiSA暌違6年來台開唱，9000張門票瞬間完售。（好玩國際文化提供）

演唱會上，LiSA還驚喜自彈自唱了孫燕姿的〈天黑黑〉，演唱前，她先是俏皮問「你們知道這首歌嗎」，標準咬字驚艷全場，歌曲結束後，她眼眶含淚地表示：「聽到這首歌，我總會想到台灣的大家，我為了今天很努力練習！」聽到四周不斷有人高喊「LiSA」為她加油時，她也破涕為笑用中文說「讚」來緩解氣氛，並問粉絲「開心嗎？」

看到台下歌迷熱情應援，LiSA也愈唱愈起勁。（好玩國際文化提供）

活動最高潮莫過於她為人氣動畫《鬼滅之刃》獻唱的〈紅蓮華〉、〈炎〉跟〈Akeboshi〉首次在台演出，每首都是前奏一下立刻讓全場嗨翻，在最著名的〈紅蓮華〉時，她更大方開放全場拿出手機，用中文萌喊「可以錄影」，結束後大喊超過10次「謝謝」，便鞠躬下台。在歌迷熱情地呼喊下，LiSA重新登台，看到粉絲舉著「LiSA歡迎你回來」的手幅，她感動說「謝謝大家總是帶給我那麼多驚喜」。

LiSA接著感性表示「過了6年，終於回到這裡，來了台灣13次，寫下很多回憶，能跟大家一起創造夢想的後續嗎？跟每一位大家一起度過的時光都是都是最珍貴的寶物」，最後帶來〈最珍貴的寶物〉和〈Catch the Moment〉2首抒情歌結束此次演出，並稱承諾一定會盡快再來台開唱，更和粉絲約定好下次要唱進台北小巨蛋。