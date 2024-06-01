台灣進入梅雨季，天氣變得相當不穩定，常常下起大雷雨。就有一名高雄媽媽詢問戶外上游泳課時，遇到打雷到底該不該停止，還是可以繼續游，希望氣象專家可以給出科學的解答。

「WeatherRisk 天氣風險」IG貼出一名2寶媽的投稿提問，該名媽媽表示，她幫3歲的女兒報名了游泳課，地點在露天泳池，上週四上課時遇到了雷雨，老師卻繼續上課，讓她非常疑惑，認為有打雷就應該要停課，但對方卻稱「除非閃電後5秒內聽到雷聲，不然都很安全」。

媽媽表示所有水域安全宣導都是寫只要有閃電打雷就應該離開水中，可是對方掛保證停課標準有科學依據，堅持繼續上課，因此想詢問專業氣象人員答案，提供氣象科學的專業解釋。

天氣風險對此解釋，其實雷雨胞的範圍比大家想像的還大，會下雨的地方只是雷雨胞的一塊區域，並不是沒下雨的地方就不會打雷，且雷雨胞的移動、發展都充滿隨機性，如果已經能看到閃電、聽到雷聲，所在地點就隨時有機會雷擊。

天氣風險指出，每到閃電不一定會伴隨著閃光，同時也可能因為環境噪音讓人們忽略雷聲，因此在2024年今天，不建議大家「聽音辨位」來判定雷擊風險。天氣風險接著解釋，閃電分為「雲中閃電」、「對地閃電」，對地閃電也就是雷擊，對生命財產造成直接危害；雲中閃電則是雲內粒子互相放電，實際上雲中閃電的數量較多，而且雲中閃電在很多時候會是「雷擊、大雨」發生的前兆。

天氣風險表示，從媽媽的投稿中提到「持續雨勢及閃電打雷」可以得知，已有大量雲中閃電發生情形，隨時都可能發生對地落雷，因此非常不建議雷雨當空時仍停留在戶外，甚至是露天泳池內。天氣風險補充，雷擊意外容易被忽略，但致死率並不低，強調「聽到雷聲，請入室內」。