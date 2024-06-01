美國國防部長奧斯汀1日上午在新加坡「香格里拉對話」（簡稱香會）發表演說，他讚揚美中關係有所改善，但在演講中則大談印太地區「新的聚合」（new convergence）趨勢，細數過去3年來拜登政府建構的夥伴關係網絡，稱「我們支持台海的現狀。我們維護南海的法治」。

奧斯汀提及前一天與中國大陸防長董軍面對面會談，稱雙方「進行了坦誠的討論」，而為了避免誤判與誤解，開放的溝通管道無可替代，對話是必須的。奧斯汀在問答環節提到，美中會在幾個月內恢復兩軍溝通。他說：「我告訴董部長，如因緊急情況來電，我一定會接電話，我定然希望對方也會這麼做。」

奧斯汀在演講中表示，儘管歐洲和中東發生歷史性衝突，亞太仍是「我們的優先作戰區（priority theatre of operations）」，稱「唯有亞洲安全，美國才能安全，這就是為何美國長期在這個區域維持存在感。」

他影射大陸在台海和南海問題上咄咄逼人，指亞洲地區的一些行動「破壞了現狀，威脅到和平與穩定」。奧斯汀說，亞洲各國圍繞「尊重主權和國際法、商業和思想自由流動、海洋和天空自由」的共同理念聚在一起，透過「對話而不是脅迫或衝突，更不是所謂的懲戒」來解決爭端。

奧斯汀形容，印太地區國家如今在安全上有了「新的聚合」，這會形成更強大、有韌性、有能力的夥伴關係網。他說，美國的聯盟和夥伴關係是「最大全球戰略優勢」，並細數過去3年來在印太領導建構的夥伴關係網絡，例如美日韓三邊合作、美日印澳「四方安全對話」（Quad）等，奧斯汀稱「我們加強了朝鮮半島的穩定。我們支持著台灣海峽的現狀。我們也一直維護南海的法治。」

大陸軍方官員在問答環節詢問，美國是否尋求在亞洲建立類似北約（NATO）的聯盟，並暗示北約東擴是導致俄羅斯總統普丁侵烏的關鍵原因。奧斯汀答道，他不同意這個問題的前提，表示烏克蘭戰爭爆發的原因是，普丁想要快速翻身並吞併軍力不如俄的鄰國，但到目前為止，普丁未實現任何戰略目標。

中國代表團成員、中央軍委聯合參謀部副參謀長景建鋒中將在「香會」吹風會上，抨擊美國「印太戰略」打著促進地區合作的旗號，實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」。他稱，美方真正目的是把一個個小圈子融合成「亞太版北約」這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。

景建鋒說，亞太地區是和平發展的大舞台，不是地緣博弈的競技場。大陸軍事專家張弛受訪時也表示，美國一方面宣稱堅持地區安定繁榮發展，另一方面又繼續大力推動所謂的「小多邊機制」，這本身就自相矛盾。