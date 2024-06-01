中興大學2022年成立「循環經濟研究學院」，涵蓋生物與永續科技、特用作物及代謝體、植物保健、國際精準農企業發展、工業與智慧科技，及半導體與綠色科技六大學程，與產業合作招收碩博士生，期能培育永續企業管理循環經濟高科技人才。

首屆71名畢業生，包括來自正瀚生技、台一農業科技、台灣彩光、智勝科技、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、富邦人壽、矽品精密工業等企業界進修學位的員工。其中，應屆畢業生台一農業科技總經理張佳宏，導入循環經濟概念於農場經營，創全國之先，取得台灣第一個農產品碳足跡標籤。

興大校長詹富智致詞時，期勉畢業生要秉持興大人的敦厚誠樸、要燃燒社會新鮮人的壯志熱忱、要發揮良善台灣人的多元韌性。

敦厚誠樸指的是，要有腳踏實地、與人為善的信念；壯志熱忱指的是，要有頂天立地、挑戰現狀的決心。

多元韌性指的是，要有設身處地、不屈不撓的態度。他誠摯期盼畢業生，勇於挑戰、捨我其誰，結合敦厚校風與反思精神，讓自己在每一階段都能發光發熱，實踐自我期許。

副總統蕭美琴以影片祝福畢業生，大學生活是塑造一個人融入社會與人格養成很重要的過程，接下來你們多數，將暫時揮別寫作業、小組報告，還有考試的緊張，再進入人生的下一個階段，她建議大家不要給自己太大的壓力，只要保持熱情、維持自信，用心感受每一件事，做對社會有用的人，世界美好的事，自然就會朝你迎面而來。

在人生的歷程中，不論你做出什麼樣的選擇，最重要的是你必須用你的方式，彩繪這個世界，將你的溫度傳遞給需要的人。不要忘記在學校的真誠、初心，正直善良的自己，祝福你們都能成為更自信、更好的「社會新同學」。