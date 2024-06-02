中職味全龍啦啦隊「小龍女」成員小珍奶（王芯羽）擁有傲人上圍和甜美臉蛋，被粉絲封為「全糖女神」，經常在社群分享生活的她，1日發文提到最近聽到球迷的1句話感到心寒，更直言「啦啦隊不是服務業」，希望大家不要情勒啦啦隊女孩。

小珍奶表示，啦啦隊透過展現青春活力、熱情來感染球迷，希望來看球賽的人都能因此為球員加油打氣，在任何近距離互動的活動中，也會把握各種短暫互動的時間，不過她說到「啦啦隊不是服務業」，更沒有「你花錢你付出我們就該給你服務業的笑容」的情況，直言聽到這句話理智線就直接斷裂，因為她覺得每個職業都該受到尊重。

小珍奶透露，有些球迷會因為不被啦啦隊女孩重視，而酸說「褪去啦啦隊身份，你們不過就是普通人」，她認為儘管平時盡力寵粉，也還是會有忽略掉的時候，所以期許球迷「不要走心、情勒我們」。

而小珍奶強調，大家都是普通人，「沒有誰比較特別，我們女孩沒有覺得自己特別」，只有剛好受到球迷喜歡、支持，因此在適當時機就會盡力寵粉；最後，她只是希望大家能一起為球隊加油，她也會努力帶給大家快樂，讓球隊有更好的表現。