有賓士車疑似嫌一旁的休旅車迴轉太慢，便加緊油門「燒胎甩尾」搶快過彎，不料卻自撞分隔島。（翻攝自臉書爆廢1公社）

填海的候選名單...！日前有駕駛行使至台中市北屯區敦富路與敦富七街路口時，因號誌變成紅燈，他便停下車等待，而左前方的有賓士車與休旅車剛好迴轉到一半，疑似賓士車嫌休旅車轉太慢，便急踩油門繞過去，也瞬間產生燒胎撞況冒出白煙，最後賓士車雖搶快彎過，但卻是搖搖晃晃的「旋轉180度」撞上中央分隔島。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，並上傳1段33秒影片，影片拍攝地點位於台中市北屯區敦富路與敦富七街路口，當時有駕駛在停等紅燈時，前方正好有休旅車與賓士車要迴轉，疑似位於外側的賓士車嫌內側休旅車太慢，便急踩油門，直接超車而過，但疑似速度過快，造成輪胎燒胎產生白煙，下秒，賓士車便搖搖晃晃的「旋轉180度」衝撞路中央的分隔島停下，而後來才迴轉過去的休旅車也緩慢停在路旁停止往前。

有賓士車疑似嫌一旁的休旅車迴轉太慢，便加緊油門「燒胎甩尾」搶快過彎，不料卻自撞分隔島。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「過個彎，油門一拜，舒服啦」、「趕著撞安全島佩服啊」、「很帥的過彎結果直接落漆」、「我猜應該是遇到那種等紅燈過一台的那種車，氣到撞牆」、「帥不過3秒...不過還是恭喜猴子能換車了」、「年輕人終究還是年輕人，填海的候選名單」、「欲速則不達」、「沒事了！有看到我想要的結果」。