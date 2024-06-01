志在今年大選重返白宮的川普，成為美國史上首位被刑事定罪的前總統後，川粉群情激憤用捐款表達支持。川普競選團隊31日證實，線上募款在川普被定罪後湧入將近5,300萬美元（約台幣17億），是4月全月募款總額的一半以上。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報導，川普與共和黨的競選募款平台WinRed，在30日川普遭定罪後的短短6小時內湧進5,280萬美元。4月川普競選團隊與共和黨募款總額達7,600萬美元，首度超對手拜登和民主黨。

聯邦選舉委員會（FEC）文件顯示，民主黨的手頭現金較多，但隨著川普定罪後大量捐款湧入，川普陣營可望迎頭趕上。

川普競選團隊指出，30日的創紀錄募款大多來自小額捐款，而且有30％是首次在WinRed平台捐款。換算下來，相當於每小時募得200多萬美元。

川普競選團隊更早時一度宣布，收到3,480萬美元的小額捐款，比川普募款平台WinRed單日最高募款總額多出近一倍。

川普競選團隊資深幕僚拉齊維塔（Chris LaCivita）與威爾斯（Susie Wiles）指控，法院判決是騙局一場，「數位募款系統被排山倒海的支持淹沒」，大量小額捐款湧入一度造成網路塞車。

兩人還控訴現任總統拜登及民主黨人做選舉干預和政治獵巫，反而前所未見喚醒『讓美國再次偉大』（MAGA）運動。

紐約陪審團30日裁決，川普在「封口費」案的34項指控全都有罪。法院訂7月11日宣判川普量刑，但預料他會提出上訴。

CBS新聞分析川普競選團隊截至今年4月的募款成績發現，只要在川普司法戰的關鍵時刻過後，就會湧進大量捐款。

像2023年6月佛州法院審理的不當處理機密文件案，同年8月華盛頓DC聯邦地區法院審理的國會騷亂事件之後，川普的募款皆見暴增。