你常吃地中海飲食（Mediterranean diet）嗎？好消息再加1樁！美國哈佛大學周五（5月31日）在國際期刊發表最新萬人長期研究成果，日常膳食嚴格遵守地中海飲食法的女性，死亡風險可降低將近25%，健康益處驚人。

英國《每日郵報》周五（5月31日）報導，哈佛大學研究團隊針對超過2.5萬名平均年齡55歲的美國婦女追蹤研究長達25年。研究成果顯示，在25年追蹤研究期結束之際，經常攝取魚肉、豆類、蔬菜、堅果、全榖物的人，死亡風險降低了16%。若是嚴格遵守地中海飲食概念者，全因死亡率降低23%。

哈佛大學這項最新研究是近期全球規模最大的相關研究之一，研究涉及2萬5315人，長達25年的追蹤期很可能也是持續時間最長的研究。這2.5萬多人在研究開始時填寫有關自身飲食習慣、健康狀況、身高體重等健康資料並計算BMI，也接受血壓測量，第一年每6個月填寫1次健康評量問卷，之後每年1次，依照0到9的標準評等自身對於地中海飲食的堅持程度，分數愈高代表遵守程度愈高。

地中海飲食是許多醫師推薦的最佳飲食習慣。（示意圖）

問卷針對9種膳食與營養素的攝取量評分，包括大量蔬菜（馬鈴薯除外）、水果、堅果、全穀物、魚、單元不飽合脂肪（Monounsaturated fat）等等。倘若少吃紅肉、加工肉品就能得分，每天飲酒量壓到5至15克，也能得到更多分數。最後的總分各自列入遵守度低（標準0到3）、中（4到5）、高（6到9）3組。

25年追蹤期間，死亡人數3879人，其中935人死於心臟病，1531人死於癌症。高度遵守地中海飲食者（6以上）的女性，全因死亡率降低23%，中度遵守者全因死亡率降低16%。

醫師分享日常膳食如何替換符合地中海飲食習慣的食材。

地中海飲食已連續7年獲評為最佳飲食法，陸續有多項研究證明能減少體內發炎、改善人體胰島素調節、控制體重，這些效果均有助於預防心臟病、失智症、糖尿病等疾病。2016年發表於《Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care》的研究報告指出，遵循地中海飲食習慣者的壽命比不遵循地中海飲食者長了大約4.5年。

哈佛這項研究報告指，部分死亡風險可能是好幾項心血管代謝疾病因子所致，尤其是代謝、發炎、高三酸甘油脂（TRL）相關化學反應、胰島素阻抗、與BMI有關的生物標記。研究團隊表示，堅持地中海飲食與死亡率之間的潛在益處，目前仍無法明確解釋，日後研究應研究其他可能引介地中海飲食降低死亡率相關的途徑，也要研究特定疾病的死亡率。研究成果周五發表於「美國醫學會期刊」網路開放版（JAMA Network Open）。