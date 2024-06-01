國民黨與民眾黨聯手，國會改革法案三讀通過後，綠營傳出有意醞釀罷免藍營立委的聲浪。作家漂浪島嶼也點出，若用得票差率來統計，同樣也有多名綠營立委恐陷「被罷免」風險中。

漂浪島嶼1日在臉書粉專貼文表示，罷免不能只算罷免成功率，罷免後改選又再贏，是在勞民傷財罷免心酸的。要罷免就要算出罷免翻盤率，罷免成功率高，同時罷免後可能翻盤的選區，罷免才有意義。

漂浪島嶼接著指出，現今已經有國民黨20多名立委成為青鳥鎖定的罷免對象。為求公平，以同樣計算得票差率，統計票差萬票內，計算民進黨可能被罷免立委。一些選區1、2得票差距大，但是一旦加上第3名的整合因素，在罷免後改選，高度有翻盤機會，讓罷免產生逆轉影響。

漂浪島嶼舉例表示，台北一選區的吳斯瑤，一旦罷免成功，面對再改選，張斯綱、侯漢廷完成整合，就可能選區翻盤。同樣吳沛憶、王定宇等選區，都面臨整合後，可能翻盤的危機。

漂浪島嶼指出，統計名單不在人數多，重點在於翻盤機率高，民眾投票才有動力，在罷免成瘋的動員下，看是民進黨罷免成功，改選出新國會多數，還是藍白罷免成功，改選出三分之二席次，通過提案罷免總統門檻，政治才會有大變局。