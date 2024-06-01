大陸航母福建艦第二次海試地點曝光。（取自呂禮詩「觀點世界一把抓」YT頻道）

前海軍艦長呂禮詩。（呂禮詩提供）

中國大陸第三艘航空母艦福建艦23日進行第二次海試，地點也曝光。前海軍艦長呂禮詩指出，位於黃海快要進入渤海，這個區域周邊只有中國大陸與北韓，可以在電磁頻譜可以確保的狀況下，測試通信與偵蒐系統。

大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸第三艘航空母艦福建號1日上午出海開展首次航行試驗，5月8日才完成首次航行試驗。

前海軍艦長呂禮詩21日在臉書上PO出一篇「23日福建艦即將進行第二次海試！」的文章表示，山東艦於2018年5月18日首次海試結束至8月26日第二次海試相隔100天，福建艦僅在14天就進行了第二次海試，足見江南造船廠及解放軍為福建艦做足了準備！

呂禮詩29日在《觀點--世界一把抓》分析，大陸航母福建艦5月23日出港進行海試，第一次是測試動力與電力，第二次要試什麼？就是通訊系統與偵蒐系統。

美國空軍RC-135U「戰鬥派遣」（Combat Sent）電子偵察機。（達志圖庫/TGP）

呂禮詩也披露測試地點，他解釋，原本5月22日要進行第二次海試，但延遲到23日。要如何不讓美國日本進行電磁參數蒐集？這就是延遲的原因。最後到哪裡去測試？在黃海快要進入渤海，這個區域只有北韓和中國大陸。也就是在電磁頻譜可以確保的狀況下，測試通信與偵蒐系統。美國對於福建艦海試也非常好奇，RC135U電戰機也進行電磁接收。