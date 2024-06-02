女星鍾麗緹（Christy）是90年代性感女神之一，過去曾有2段婚姻，2016年和小12歲的大陸男星張倫碩再婚後在北京定居。近日她和首任老公羅斯生下的26歲大女張敏鈞（Yasmine）在IG上曬出多張海邊的性感比基尼辣照，大方展露好身材，讓網友大讚：「真是太美了！」

張敏鈞近日在IG打卡人在中美洲哥斯大黎加海邊渡假的性感辣照，她穿著紅色比基尼大方展現豐滿上圍，下身搭配淺藍色牛仔短褲，展現出不輸媽媽，前凸後翹好身材，搭配夕陽西下美景，看起來如同畫一樣。

鍾麗緹大女兒張敏鈞。（圖／yasmineross_ IG）

張敏鈞感性寫下：「懷念衝浪者的生活方式、鹹鹹的日落和哥斯大黎加瘋狂的冒險」她透露這是一場非常即興的拍攝，因為他們要趕在太陽落山之前衝到現場，在抵達以前，他們完全不知道海浪衝進岸邊會有多壯麗。一系列美照曝光後，網友則留言大讚：「你真是太美了！」、「好身材」、「像你媽媽一樣的美麗 」、「好辣」。

事實上，張敏鈞完美繼承了來自媽媽的美貌，她曾參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，憑著亮麗外貌和穠纖合度好身材獲得關注，取得亞軍和最上鏡小姐獎項。