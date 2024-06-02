美國田納西州近日發生一起家庭悲劇，一對新手爸媽今年4月剛喜獲麟兒，卻沒想到6週大的兒子在嬰兒床上睡覺時，竟被家中養了8年的哈士奇攻擊，造成孩子頭部嚴重受創，經送醫搶救6天仍宣告不治。
據《紐約郵報》報導，28歲的馬克曼蘇爾（Mark Mansoor）和25歲的克蘿伊（Chloe Mansoor）結婚後，定居在田納西州的諾克斯維爾（Knoxville），並於今年4月中旬喜獲麟兒，取名埃茲拉（Ezra Mansoor）。
然而，5月24日，當埃茲拉獨自在他的嬰兒床睡覺時，馬克養了8年的哈士奇不知為何突然發狂，咬住埃茲拉的頭部，導致他頭部受到重創。送醫後，院方診斷出埃茲拉有嚴重的腦出血及腦腫脹。當時夫妻倆曾在募資平台上發起活動，希望籌措醫療費用來搶救兒子，不過埃茲拉在6天後依然宣告不治。
這起事故的發生，令馬克與克蘿伊都感到難以置信，因為傷人的哈士奇從馬克少年時期便和他一起長大，至今已經養了超過8年。馬克視牠為家中的一份子，而牠在此前也從未表現出任何攻擊人的傾向。
在埃茲拉過世後，馬克與克蘿伊在起初為兒子募款的頁面表示，兒子不幸早夭，他們決定捐出埃茲拉的器官，幫助其他有需要的嬰兒。而傷人的哈士奇已被當地警方依法帶往動物收容所接受隔離，後續如何處置，仍有待確認。
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