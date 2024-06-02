美國田納西州近日發生一起家庭悲劇，一對新手爸媽今年4月剛喜獲麟兒，卻沒想到6週大的兒子在嬰兒床上睡覺時，竟被家中養了8年的哈士奇攻擊，造成孩子頭部嚴重受創，經送醫搶救6天仍宣告不治。

據《紐約郵報》報導，28歲的馬克曼蘇爾（Mark Mansoor）和25歲的克蘿伊（Chloe Mansoor）結婚後，定居在田納西州的諾克斯維爾（Knoxville），並於今年4月中旬喜獲麟兒，取名埃茲拉（Ezra Mansoor）。

A 6-week-old baby was mauled to death by the family’s 8-year-old husky at their home in Knoxville, Tennessee, Thursday.



The baby Ezra, was Chloe and Mark Mansoor's first child. The family had two dogs with no prior history of aggression.



While Ezra was taking a nap in his… pic.twitter.com/EV2Nway6jl — RedWave Press (@RedWave_Press) June 2, 2024

然而，5月24日，當埃茲拉獨自在他的嬰兒床睡覺時，馬克養了8年的哈士奇不知為何突然發狂，咬住埃茲拉的頭部，導致他頭部受到重創。送醫後，院方診斷出埃茲拉有嚴重的腦出血及腦腫脹。當時夫妻倆曾在募資平台上發起活動，希望籌措醫療費用來搶救兒子，不過埃茲拉在6天後依然宣告不治。

這起事故的發生，令馬克與克蘿伊都感到難以置信，因為傷人的哈士奇從馬克少年時期便和他一起長大，至今已經養了超過8年。馬克視牠為家中的一份子，而牠在此前也從未表現出任何攻擊人的傾向。

在埃茲拉過世後，馬克與克蘿伊在起初為兒子募款的頁面表示，兒子不幸早夭，他們決定捐出埃茲拉的器官，幫助其他有需要的嬰兒。而傷人的哈士奇已被當地警方依法帶往動物收容所接受隔離，後續如何處置，仍有待確認。

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