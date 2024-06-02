臺中科技大學的五專部，至今仍是全國學生人數最多的公立學校，憑藉在業界豐沛的校友資源，以及優異的辦學品質，讓這所擁有105年歷史的名校，無懼少子化衝擊，招生創紀錄。

校友談服務〉新光銀行董座視客戶為家人好友

賴進淵：業績好，關係就好

目前擔任臺中科大校友總會會長的新光銀行董事長賴進淵，年輕時立定志向要成為會計師，初中畢業後，就以國內最好的國立商專——臺中商專（臺中科大前身）為第一志願，並順利進入會計統計科就讀，五專畢業後進入東海大學經濟學系，求學期間都就讀中台灣的學校。

賴進淵人生的第一份工作，是任職於交通銀行倉庫科，「雖然工作不是很忙碌，但是環境很複雜，感覺上就有公務人員的心態。我覺得我是年輕人，我要出去闖一片天。」

要成功只有靠打拚，他後來選擇重新考試，在1980年以第二名考進當時的中國國際商銀（編按：後與交通銀行合併為兆豐銀行。當時中國國際商銀與交通銀行行員，皆是公務員）。

對數字敏銳 依數據做策略

那時的賴進淵年僅25、26歲，面對中國商銀各行員學歷都比他高，他思考著若要比學歷，可能差人一截，自許要比同事更加努力，因此立下志願，要當上有「國內央行總裁搖籃」之稱的中國商銀經理。後來他一路拚搏，終於在中國商銀期間升任至總處副總經理兼台中分行經理，到了兆豐銀行時期，則晉升為副總經理兼亞太市場總經理。

有臺中商專會統科的背景，讓他對數字敏銳度特別高，並用心牢記，要求工作上的各項數據務必精確。在業務管理上，他講求「數字管理」，常對部屬笑說，「業績好，關係就好。」他的部屬也習慣把各項數據記在心中，在管理及討論業務時，大家就有共同語言，透過數據的起伏變化，決定如何調整策略。

關心母校 發動捐款助學弟妹

他在擔任臺中科大校友總會會長期間，積極推展校友會與母校各項深度合作，推舉優秀校友返校演講、分享人生經歷，希望幫助學弟妹提早找到人生方向；同時，他也關心母校校務發展，推動校友會參與捐款學校的高教深耕就學協助計畫，搭配教育部一比一的配對基金，每年捐贈一百萬元予母校，作為在校學生獎學金，任內迄今已第四年，透過創造捐款加乘效果，幫助學弟妹能繼續安心求學。

賴進淵自認個人行事風格是「謀定而後動」，在新光銀行擔任總經理時，曾勉勵同仁，「我們是民營銀行，必須到野外狩獵打野戰，而不像是在公股銀行客戶多，可以在動物園裡打獵。」他這次回新光銀行擔任董事長的第一天，就召集所有總行單位主管開會，會議中引用輝達執行長黃仁勳所言，「記得，要跑起來，別用走的！」

在金融業職場服務超過40年，賴進淵用近半輩子經營所有客戶，讓客戶感受到只要有任何需求，第一個就會想到他。他也自認與客戶的往來，不僅僅是客戶關係，更像是一輩子的好朋友，甚至像是家人。他就算現在當了董事長，仍然繼續經營客戶，把關係建立好，加上銀行專業團隊的協力、勤勞地跑業務，數字就會一點一滴地呈現。