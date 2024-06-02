振樺電今年營收將恢復成長，配合毛利率走高，獲利成長幅度將優於營收增幅，公司並且樂觀預估，下半年表現還會比上半年更好。

根據《財訊》雙週刊報導，2024年第1季財報公布，振樺電毛利率43.5%，創下新高紀錄，也成為工業電腦族群的榜首。單季EPS（每股稅後純益）1.46元，年成長21.6%，擺脫去年的低迷。

公司表示第一季營收較去年衰退6.9%，三大業務中，線上線下解決方案（O2O）、自有品牌POS（銷售時點情報系統）在第一季營收年成長16%；自助解決方案營收表現持平。產業物聯研製中心，則因為工控市場景氣不佳，以及客戶受合併影響，延遲出貨，營收年衰退2成。

三產品 帶動毛利率創新高

毛利率創新高主要由自有品牌POS、高階醫療運算產品、軟體定義智能設備（Software Defined Appliance, SDA）等產品帶動。其中，SDA是振樺董事長鄭傑文最看重的商業模式。鄭傑文解釋，SDA的軟體定義有兩種，第一種是振樺跟客戶一起定義軟硬體，例如AI半導體大客戶要買專用的晶片模組檢測機、或者AI數據中心要管理眾多伺服器，就需要有一間「戰情室」，稱為AI Super Datacenter，裡面的工業電腦，都要在早期參與研發，也是中長期的核心成長引擎。雖然毛利率高，但也必須投入較多研發成本。

第二種軟體像是自助服務機（Kiosk）、醫院掛號系統，例如和全球電商龍頭合作，客人在電商下單是線上，退貨時電商若要到府取貨，逆物流處理費高，若能在超市設置Kiosk及退貨箱，客人去超市採買時順便退貨，可以節省75%的碳排放。振樺既可以賣出Kiosk賺硬體錢，又拿下機台的維運服務，形成長期的服務收入，達到軟硬通吃。亞馬遜的BORIS（線上購物線下退貨）就是代表。

《財訊》雙週刊指出，因為SDA、POS、高階醫療產品在2020年占營收約55%，到了今年第1季占比高達68%，帶動振樺的毛利率創新高。但是，這些高毛利的服務重視研發，公司今年第1季的研發費用年增21%。集團亦積極參與歐美日國際會展，擴大品牌能見度，使得第一季營業費用年增23%，壓縮到營益率僅9.8%。

2023年振樺營收98億元，年衰退17.6%，這是因為產品屬於企業資本支出項下，因利率高漲、2022年客戶積極拉貨拉高基期，造成2023年營收衰退。鄭傑文認為，今年營收應該會呈現年成長，下半年優於上半年，加上利潤率上揚，獲利成長幅度也將大於營收成長幅度。…（本文出自《財訊》雙週刊712期）