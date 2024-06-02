台灣小飆股耀勝，布局醫療安全針事業有成，取得TFDA認證，未來兩年擴廠10倍，搶攻美國醫材市場去中化的大商機。

根據《財訊》雙週刊報導，生產各類變壓器的電子廠耀勝，今年第一季獲利還不到3百萬元，ESP（每股稅後純益）只有0.05元。但股價卻連年上漲，今年以來市值便增加超過四十億元，成為不可忽視的小飆股。

醫療安全針 在地化生產

原來，耀勝的新題材是高階安全注射針筒正式通過台灣食藥署（TFDA）認證，下半年進入量產。5月17日在福華飯店舉辦的發表會上，包括總統府資政沈榮津、國策顧問何美玥、台大醫學院血液腫瘤科教授林凱信、台化董事長洪福源等重要產官學以及醫界精英都出席。

行政院前副院長沈榮津是耀勝投入安全針研發製造幕後的重要推手。他回憶，新冠疫情爆發時快速組建口罩國家隊的經驗，讓政府現在已記取教訓，重要的醫療物資，台灣要有在地的供應鏈。經建會前主委、國策顧問何美玥也強調，安全針的新型設計，可以保護醫護人員免於針扎的風險，而台灣有完整的製造供應鏈，這是國安的重要議題。

耀勝董事長蘇浩熙表示，他在電子業製造有30年的經驗，在醫材製造部分涉獵不多。在國內疫情結束時，意外碰到蒂法諾團隊有安全針的專利，也得知疫情後國內安全針等醫療器材短缺，因為自己女兒也是醫師，了解台灣更需要打造在地的供應鏈。但台灣雖然有專利、有技術、有研發人才，製造成本卻難以跟中國比拚。

蘇浩熙原本是廣達工廠的基層員工，後來做到製造部門處長，30年經驗累積，就是盡其所能用機器取代人工，以全自動化的製造把成本降低。傳統的針筒製造，一條生產線至少要20人以上；耀勝則是採全自動一條龍生產，只要七個工作人員，大幅縮減人力成本。

《財訊》雙週刊指出，耀勝安全針從通過台灣專利，到申請美國、歐盟等國專利，從工廠的環評，廠房從無到有，蘇浩熙都用最快的速度打造，在醫療塑化原材料也受到台化的大力支持。他笑稱，「把在廣達學到的製造筆電、伺服器、智慧手機所有製造自動化的智慧全部用上了。」…（本文出自《財訊》雙週刊712期）