高雄市都委會於日前審議通過捷運黃線Y20站聯開都計變更案，預計將發展鳳山中崙地區成為東高雄都心。有網友於PTT發文詢問，近期有看到鳳山中崙相關消息，好奇中崙地區是否有發展性。信義房屋在地專家表示，中崙一帶算是少數擁有不小未開發素地的區域，除了捷運黃線以外，還有國道七號等話題，加上鳳山原本就是人口密集之處，在地方上一直都有一定的交易熱度，但隨重劃規劃逐漸明朗，詢問度也逐漸提高。

信義房屋高三區協理周清源表示，鳳山屬於舊高雄縣府所在，屬於南高雄人口密集區域，可開發區域已不多，中崙位於鳳山熱區五甲與大寮交界，是鳳山少數仍有不少素地待開發的區域，其實在地交易一直有一定的熱度。中崙重劃議題在地方上確實也流傳已久，目前是以土地開發話題居多，相較於其他地區住宅類產品的討論比較少，因此對一般消費者而言較為陌生。

周清源認為，近期中崙受惠市府都市計畫規劃逐漸明朗，包含產業園區設立、捷運黃線Y20站經過，原屬農業區的中崙將有部分變更為捷運開發區及廣場兼停車場用地，此一聯開案預估將帶動中崙地區就業人口與地方發展，未來很有機會是南高雄關注焦點之一。

信義房屋五甲店經理張智堯表示，過去的中崙地區較為封閉，相較於鄰近的五甲，因為素地較多、重劃傳聞有20多年，已吸引不少建商進駐卡位，光農地收購的價格就上漲不少。雖然一般大眾對於中崙較不熟悉，但實際上中崙在鳳山地區的熱度一直不低，因緊鄰鳳山熱區五甲以及大寮，周遭大寮重劃區已快重劃完成，人口量逐漸增加，除了預計117年完工的捷運黃線，亦有規劃119年通車的國道7號通過，交通機能日漸完備，加上附近已沒有其他可大型開發的素地、又是近期南高雄最有機會進入重劃的地區，確實很有發展潛力。

張智堯進一步分析，中崙地區發展很久，居住人口量其實不少，商圈內有指名度很高的社區中崙國宅，社區共分三標，每標皆有上千戶，屬於屋齡約30年左右的電梯大樓，但商圈內生活機能健全，包括超商、超市，亦有國中小等教育機能，屋況良好的物件單價約在21萬左右，總價帶800萬內即可入手室內坪數22-25坪的電梯大樓，相較鄰近區域親民很多，因此每當有物件釋出約3個月內就會售出，也有不少客戶指名購買。

張智堯認為，其實整個鳳山地區因為原本人口密集度就很高，多是在地人、有地緣關係者在此購屋，因此物件也有一定的流轉量，中崙因為不若鄰近五甲區域知名，目前亦無太多就業機能，以純住宅為主，故外地客確實不多，但價格親民，還有機會找到1字頭的物件，因此仍吸引不少鄰近的五甲或是大寮一帶的人來此尋屋，在地的剛性需求本來就很高，即使目前大型交通建設仍在發展中，物件還是有一定的保值效果。