今年端午節假期在6/8～6/10，各縣市陸續發放三節慰問金，其中高雄市市民符合條件者，每戶可領2313元的端午慰問金。

迎接端午節，高雄市針對第三類低收入戶，每戶發放2313元。第三類低收入戶，指家庭應計算人口中，有工作能力者未超過全家總人數三分之一，而家庭總收入未超過全家最低生活費者，動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者，且低收入戶需設戶籍，並實際居住本市滿四個月。

申請低收入戶應備文件包含：

一、申請調查表：請至戶籍所在地區公所填寫。

二、申請人身分證正本、印章、郵局存簿封面影本。（委託他人代辦者，應填具委託書，並檢具受委託人之身分證正反面影本及印章）

三、依審核狀況需提供其他證明文件：在學學生證、診斷證明書、在監證明、兵役證明、死亡證明、非設籍本縣市民眾之身心障礙證明、優惠存款明細、居留證、失蹤6個月以上證明、車輛行照等。

若是本局或區公所代為查調，申請人免檢附文件：

一、全家人口最近一年度所得及財產財稅資料。

二、全戶戶籍資料（如欲縮短審核時間者，可自行檢附新式戶口名簿）。

三、設籍本市民眾之身心障礙證明。

提醒符合條件的民眾，高雄市低收入戶由政府造冊，符合資格將直接匯入申請人指定帳戶。各項補助將於每月10日發放。

端午節將至，各縣市紛紛為65 歲以上長者提供敬老福利，其中新竹縣發放1萬元的敬老禮金最高，但設有排富條款。其他縣市包括台北、台中、基隆、新北、桃園、南投、彰化、台南等，也都有相應的端午節敬老禮金或福利。