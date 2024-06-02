台股站上二萬點，台灣半導體及伺服器搭上輝達業績及股價噴出列車，六月又有台北國際電腦展、蘋果發表會及眾多公司股東會，都偏向正面訊息，而且作帳行情醞釀中，台股將持續熱絡！

美股總市值第三名達二．八兆美元的輝達，公布財報，超過市場預期的營收及獲利，加上對後市看法極為正面，並將分拆（一拆十），股價聞訊直接跳空登上一千美元，而「台灣隊長」黃仁勳公開說，台灣電子是令輝達業績成長起飛的主因，相當感謝台灣的幫助。輝達帶動美國費城半導體指數創高，那指亦同。

美國四月綜合ＰＭＩ大幅攀升至五四．四、創二五個月新高，主因是服務業表現絕佳，這也為第二季經濟穩健增長寫下好兆頭，美國一連串經濟數據意外強勁，加上聯準會（Fed）官員近日發言釋出偏鷹訊號，令許多投資人與專家預期今年夏季可能等不到降息，而通膨隱憂揮之不去，聯準會公布的最新會議紀錄顯示，官員對於降息依然欠缺信心，甚至有人認為若通膨升溫的話不排除升息，一度令市場大為驚恐。

馬斯克也參加ＡＩ賽局

不過美股創高是事實，過去股市常有說「五月賣股走人」，不過據統計，自一九四五年以來，標普指數夏季平均漲一．六％，多數年份呈現正報酬。這段期間有十九年是總統選舉年，股市表現更出色。在大選年的平均漲幅達三．七％，是夏季漲幅的二倍有餘，八○％時間維持漲勢。若於總統大選年的前一百個交易日上漲，該年其餘時間表現不弱。在大選年有九三％時間走高，平均漲幅十．一％。

美股近期焦點就在ＡＩ上，輝達公布財報優於預期，且展望本季，預估營收二八○億美元，高於市場預期的二六六．一億美元；輝達還宣布拆股計畫，一股拆為十股，使其股票更易流通，預計六月七日生效。

輝達上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，股價大漲創高，總市值來到二．八兆美元，市場預期未來或有衝撞總市值之王微軟三．一五兆美元總市值地位。現階段如超微或是亞馬遜、微軟、谷歌等自製ＡＩ晶片還看不到輝達車尾燈，輝達依舊獨霸市場，但是輝達業績來自於上述這幾家大公司比重高，一旦他們買進ＧＰＵ力道縮手，輝達業績不就難以大成長？其實上述大公司之間彼此之間也競爭激烈，但是重心是放在應用端。

以近一年被中國低價電動車殺得很慘的特斯拉來看，馬斯克為挽回頹勢，計畫推出xAI超級電腦。市場傳馬斯克的人工智慧新創公司xAI，正計畫建造一台超級電腦，為下一代人工智慧聊天機器人Grok提供動力。馬斯克表示，希望在二五年秋天之前讓這台超級電腦運作起來。xAI可能會與甲骨文合作開發這台超級電腦。馬斯克直言這將是一個「算力超級工廠」。預計完成後，連接在一起的晶片組將是當今最大ＧＰＵ集群的四倍。

自二二年OpenAI的生成式人工智慧工具ChatGPT問世以來，該技術一直是科技巨頭微軟和谷歌、臉書以及Anthropic和Stability AI等新創企業之間激烈競爭的領域。

軍備競賽離不開輝達晶片

目前，xAI正在開發一款名為Grok的聊天機器人，它可以即時存取社群媒體平台Ｘ。馬斯克曾公開表示，xAI將需要多達十萬個ＧＰＵ來訓練和運行其下一版本的Grok。為了讓聊天機器人更智能，xAI計畫將所有這些晶片串聯成一台超級電腦。目前，xAI已經從甲骨文租用了大約一．六萬台H100晶片伺服器。而xAI估值已達二四○億美元，為充實資金，xAI計畫在六月完成一輪融資，xAI及其聊天機器人Grok將能夠利用馬斯克社交平台Ｘ的高品質數據。獲取數據對於建立大型語言模型至關重要，而大型語言模型是人工智慧聊天機器人的驅動技術，xAI旨在與OpenAI等其他資金雄厚的企業競爭。馬斯克也表示，xAI的Grok仍有許多工作要做，才能擁有與Google Deepmind和OpenAI相抗衡的人工智慧。

馬斯克表示，訓練Grok 2型號需要約二萬個輝達H100 GPU，並補充說，Grok 3型號及以上型號將需要十萬個輝達H100晶片。為了完成算力超級工廠，需要大量搶購輝達的晶片。無論是OpenAI及其盟友微軟，或是Google、亞馬遜、臉書、xAI，其ＡＩ軍備競賽都離不開輝達的晶片。

這也表示輝達的晶片被大公司搶買，其晶片潮流不會一下子就停止。何況其他各行各業也都有重量級公司朝向建置本身行業ＡＩ資料中心。再者，各國積極建設資料中心，加上如日本科技集團軟體銀行（SoftBank）正準備承諾，每年以近九○億美元投資人工智慧，加速歷來最激進的轉型步調。輝達業績似乎不用多慮，業績天花板還沒見到，股價未來何時幹掉蘋果成為總市值第二名將是焦點，尤其輝達馬上就要一股拆十股，令散戶更容易介入。

一般股價分拆後上漲機率較大，特斯拉從一七年一路走來就經過至少三次以上分拆，股價才走空。輝達此次分拆後，說不定六月份總市值就會超過蘋果，接下來或可能被納入道瓊成分股，吸引更多買盤、超越三．一五兆美元的微軟，奪下全球總市值之冠，對半導體指數有加分作用。另一方面，市場已在討論下一檔可能是博通進入兆美元俱樂部成員。博通、邁威爾、美光、美超微、超微及台積電股皆會受到連動。

景氣燈號顯示穩定向上

也因為輝達ＡＩ伺服器大賣，拉抬台灣電子景氣，國發會五月二十七日公布四月景氣對策信號綜合判斷分數增加四分為三五分，是二二年二月以來最高分；燈號自連續三顆綠燈轉為黃紅燈，是二六個月來首見，顯示國內景氣穩定回溫。領先指標及同時指標仍持續上揚，領先指標連七個月上升共二．五％，同時指標連續十三個月走揚八．九五％，對景氣走勢「樂觀審慎」。主要就是受惠ＡＩ等應用需求持續擴增。近期燈號變化顯示景氣已走出二二年底以來的谷底、穩定向上。而四月用電量增幅創兩年半來新高，都代表台灣景氣向上。

台股這次有景氣支撐，推升台股指數站穩二萬點，尤其黃仁勳提前到台灣與廠商會面，接下來將有演講以及參加台北國際電腦展Computex，ＡＩ伺服器及AI PC勢必成為焦點，再來是六月十一日蘋果將召開全球開發者大會，新品將登場。台股從五月下旬到六月下旬一向就是台灣上市櫃公司召開股東會，接下來就是除權息行情起跑，增添台股持續向上推升動力。

其中焦點當然是輝達軍火庫供應者台積電，外資預估二五年台積電ＥＰＳ將挑戰五○元。再加上台積電大方提高每季配息至四元，中長多走勢將持續，以ＡＤＲ總市值已達八三○○億美元，市場預估博通是下一個總市值上兆美元公司，其實台積電應該更快！台灣母股向一千元挑戰似乎順理成章。

而台積電為提高ＡＩ晶片產能，對於先進封裝機器設備下單不遺餘力，萬潤、弘塑、信紘科、均華、志聖、辛耘、閎康等設備公司近一年業績都大成長，股價亦同。另外也預計在二六年整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件（CPO），將光連結直接導入封裝中。為支援ＡＩ熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長，台積電正研發緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術，將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上，相較於傳統的堆疊方式，能夠為裸晶對裸晶介面，提供最低的電阻及更高的能源效率。台積電預計二五年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，接著於二六年整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件（ＣＰＯ），將光連結直接導入封裝中。

ＣＰＯ相關廠商包括華星光、上詮、光聖、聯鈞、訊芯ＫＹ、波若威、光環、前鼎已見資金提前介入。其中與台積電合作的上詮尤其受到注意，市場預期業績及股價表現可望類似CoWoS族群表現。

至於ＡＩ相關題材的除ＡＩ伺服器外，首推應用端的手機晶片，其中全球第五大ＩＣ設計公司的聯發科，AI SoC已取得重要成功，獲得多家品牌廠客戶採用，更切入韓系品牌平板供應鏈，下半年採台積電三奈米打造的旗艦天璣九四○○晶片，今年旗艦手機SoC營收成長將超過五成。除消費性產品外，聯發科逐步往客製化晶片（ASIC）發展，擁有完整ＩＰ及廣大平台，獲得國際多家一線大廠客戶肯定。

這次聯發科股價領先創新歷史新高，總市值居台股第二名，未來若是與輝達加速合作搶攻處理器市場，聯發科國際地位可望再上層樓。接下來AI PC部分是外資注意焦點，預期五年後市場占有率將達六八％，外資對於惠普、戴爾、聯想、宏碁、華碩都發出買進訊號。

原物料上漲，線纜股利多

ＡＩ成為顯學，零壹看好資安、ＡＩ及雲端等產業未來發展，零壹專注於ＩＴ相關產品代理，並成立宇數、碩壹等公司，布局資安、雲端服務及ＡＩ。以ＡＩ來說，目前零壹為輝達伺服器ＧＰＵ產品線代理商，未來預期ＡＩ有各種不同的應用，因此，零壹也希望透過投資，來跨足更多ＡＩ應用工具和解決方案。該公司預期今年營收都是兩位數成長。為布局ＡＩ，今年啟動二億元私募案，最快第三季有具體進展。該公司去年ＥＰＳ四．五元，並將配發四元股息，殖利率還超過五％以上。

另一方面，第二季以來國際原物料大多上漲，包括鎳、銅、錫、鋅、鋁等，平均漲幅都有二成，其中銅價創歷史新高，對於台灣電線電纜族群應是利多，華新、大成鋼、燁興、彰源、新鋼、第一銅、華榮、宏泰、華電、大山、合機、大亞業績看好。至於錫價今年上漲約三成，昇貿本身生產錫相關產品，供應台灣ＰＣＢ業；也生產錫錠，所以錫價上漲對昇貿一定有利，四月營收六．三六億元，是近半年最高，也較去年同期成長二四．四％，首季昇貿ＥＰＳ○．八一元，預計第二季將更上層樓！

而鎳價及銅價皆上漲，對於台灣大廠華新正是利多，該公司提前在二二年投資印尼取得鎳礦，由於本身就是台灣不鏽鋼最大廠，所以鎳價上漲對華新是利多；同時該公司也是電纜大廠，所以第二季原物料上漲，預期華新業績相看好，特別是季底將到，華新是華新集團主力艦，又且含息一．一元，有機會出現季底作帳。

金融股方面，中信金、華南金、元大金今年配息都不少，殖利率都有四．五％以上，股價低檔將有支撐。至於今年以來營建股大漲，主要是配息高以及屋價上漲，六都房價節節上升，勤美、士電、士紙、南港、中石化等，都是焦點所在。而土地價值提升，台灣最大地主國泰金最後一定會被發掘。該公司去年ＥＰＳ三．二四元，今年前四月每股更是大賺三．五三元，已超過去年。股價四月中旬以來已開始發動，只要站在大量區五五．五元以上就是偏多！

《先探投資週刊2302期》

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