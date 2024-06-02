近年，大陸許多車企的大老闆紛紛「撩落去」開直播，不僅直播駕駛公司最新車款，介紹生產車輛的大小事，還會時常上線與網友們互動，一連串行銷手法與熱潮背後，反映大陸汽車市場競爭激烈，陸媒評論，「畢竟公司賺錢的時候，誰有心思當網紅？」

鳳凰網報導，從小米、蔚來、奇瑞、長安及長城等車企，都陸續進行高管直播試車的活動，邊開車邊介紹旗下新品，同時還得回答網友們的問題，高管自己開車的行徑也能創造新鮮感，拉近與消費者的距離，深入人心。

除此之外，車企搞直播也能達到「花小錢，辦大事」的效果，直播開車成本比辦活動還低，如果高層像雷軍一樣有高度個人魅力，能夠透過直播中的一舉一動增加用戶黏著度，自然能讓銷售變得更順利。

陸媒評論指出，殘酷的汽車市場已經逼迫大陸車企高管放下「包袱」開始人生新的挑戰，畢竟公司賺錢的時候，老闆怎麼會有心思當網紅，但現在的市場，沒有流量幾乎等於沒有收入，產品也就有可能消失在消費者的視野中。

大陸汽車市場的龍頭比亞迪也在28日宣布，創辦人王傳福及旗下各個汽車品牌都行銷負責人，都將開設抖音帳號。