黃仁勳站台背書，戴爾全球大會率先點燃AI PC投資巨浪，緊接著台北電腦展及蘋果WWDC開展，邊緣AI供應鏈規格升級行情仍將紅不讓。

繼人形機器人之後，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在五月二十日站台美國個人電腦戴爾科技（DELL.US）全球大會直言：「只有戴爾可以打造運算、互聯、儲存，並用厲害的軟體整合出超強的ＡＩ普及化產品」，黃仁勳再度背書，AI PC供應鏈掀起投資巨浪，不僅提前為即將到來的台北電腦展（Computex）暖身，族群主升段行情並全面啟動。

邊緣ＡＩ新品有望齊發

可能有不少投資人認為，距離AI PC大量普及仍有好一段時間，供應鏈要有實質性的獲利貢獻仍言之過早，但隨著戴爾發表搭載TOPS達四五的高通驍龍Ｘ系列處理器Copilot+PC後，商用AI PC有望加速滲透至企業界，黃仁勳甚至背書這將是明年的企業標配，AI PC漸進落地已是板上釘釘。

國內個人ＰＣ品牌龍頭大廠華碩日前法說會也樂觀釋出，整體ＰＣ市場將因AI PC加速升級，並會在未來一段時間快速成長，AI PC並將在二○二六年達到五到六成的滲透率，ＯＥＭ大廠也將見到實質的毛利率提升，言論一出，除了帶動華碩股價大漲創下歷史新高外，宏碁、仁寶跟著奮起，整體ＰＣ零組件供應鏈更因此注入新氣象。

ＰＣ作為可承載最多運用場景的個人化應用設備，也是企業最重要的生產力工具，企業的採用意願，更是各科技巨頭在投注龐大的ＡＩ基礎建設後，能否產生實質變現力的風向球，而根據摩根士丹利的調查，在長時間的評估後，超過七成的企業科技長（ＣＩＯ）已願意增加AI PC的支出，進而提升企業的營運效率。

驅動企業及個人採用AI PC這類的邊緣ＡＩ必須有相當程度的誘因，相較於遠距雲端運算，AI PC不僅具高度個人化的產品特性且唾手可得，加上每筆操作成本低、隱私及安全性亦較高，更重要的是資料傳輸低延遲，這些顯而易見的優勢，都讓邊緣ＡＩ載體在ＡＩ基礎建設陸續到位後，將先後滲透至消費者手中，除了ＰＣ外，手機、汽車、個人行動穿置…等邊緣ＡＩ新品齊發值得期待，六月蘋果ＷＷＤＣ發表會勢必將再滾動邊緣ＡＩ新商機。

據摩根士丹利蒐集全球企業科技長的觀察統計，目前高達六五％的ＡＩ工作量仍在雲端，十二％在私有雲，二三％在混合地端，但未來三年，企業科技長預期，隨著大型語言訓練模型往演算推進，ＡＩ在雲端的工作量比重可望下滑，私有雲及混合地端的工作量比重將提升，預期未來會有更多的ＡＩ工作量必須在地端及邊緣進行，而這也將同時誘發軟體開發商及ＯＥＭ硬體開發商加速邊緣ＡＩ的發展，並進而驅動消費者針對AI PC埋單。

新晶片陸續發表添柴火

邊緣ＡＩ終端終置中，除了ＣＰＵ必然升級外，另需搭載ＮＰＵ（神經網路單元）及ＧＰＵ（圖形處理器）偕同運作方能達到ＡＩ規模化落地，根據微軟及ＩＤＣ的建議及定義，AI PC電腦算力至少應達四○TOPS（每秒一兆次操作），才能符合運作需求，而這有賴於晶片廠致力於開發出符合運作需求的晶片，Dell日前在全球大會上發表搭載在ＰＣ晶片市場一直是一級玩家的高通驍龍Ｘ系列處理器晶片，這款晶片預計六月發表，TOPS將達到四五，是全球第一款能符合AI PC應用算力規定應用的晶片。

緊接著在下半年，市場預期，AMD將可能在第三季發表TOPS可達四八的Strix Point晶片，將採用四奈米製程生產，英特爾預計亦將可能在今年第四季發表Lunar Lake晶片，預估TOPS將達四五，採用三奈米製程。（全文未完）

《先探投資週刊2302期》

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