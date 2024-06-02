台灣房價不斷高漲，以新北市來說，蛋黃區板橋、三重等地房價漲幅都很驚人，有網友在PTT發文指出，他赫然發現台北捷運紅樹林站某社區，房價在短短半年左右暴漲四百萬，貼文一出引發討論。

原PO指出，他看到捷運紅樹林站附近的某社區，房價又漲了，從39坪總價1000萬左右漲到1200萬左右，現在開價已經變成1400萬，這數字讓他驚呼太誇張了吧，短短半年左右漲了四百萬，並擔憂表示「這樣還要買房嗎？感覺有點恐怖」。

其他網友則說，「有錢人錢多到超乎你的想像，別指望崩盤了」、「一直加價互抬，看哪個盤子先跳進來」、「以後可能是高價買房，但想脫手會賠很多，很難買房賺價差」、「可以繼承就繼承，別買了」；亦有網友認為「中南部都2000萬以上，1000萬初真的算便宜」。

房仲業者指出，紅樹林新建案開價已躍升4字頭，對比捷運相隔一站的竹圍，房價已來到5字頭，看好紅樹林房價還有補漲空間。