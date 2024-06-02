命理專家雨揚老師在臉書上分享6／2〜6／8的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖蛇、兔、牛，其中第1名屬蛇者事業平步青雲；第2名屬兔者感情生活滿分；第3名屬牛者偏財運看漲。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前3名：蛇、兔、牛

▌鼠

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

職場運尚可，當同事們發生爭執時，你總能秉持公平公正的原則去協調，不禁讓周圍的人對你信賴有加。桃花運走下坡，單身者經歷情感挫折時，不妨多多依賴身邊的親友，他們的陪伴能夠幫助你重拾自信，變得更加堅強；有伴者應與異性劃清界線，也要避免發送曖昧的訊息，才不會陷入桃花糾紛之中。財運欠佳，容易為了犒賞自己或因一時衝動，不小心增加許多娛樂性支出，應重新檢視自己的消費行為，才不會讓荷包迅速縮水。

▌牛

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運高漲，不僅迅速完成主管交辦的任務，還能主動支援其他同事，更有機會小兵立大功，令眾人對你刮目相看。愛情甜蜜繽紛，單身者不妨在社交活動中展現最真實的一面，有機會吸引到想與你真誠交往的對象；有伴者樂於享受有人照顧與陪伴的溫暖，逐漸加深雙方對彼此的依賴。偏財運看漲，可以嘗試股票申購，或者積極參加網路抽獎，有望成為人人稱羨的幸運得主。

▌虎

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運受阻，如果有同事請你協助分擔工作，務必仔細評估自己的時間與精力，才不會耽誤原本屬於你負責的業務進度。愛情運低落，單身者容易因為緊湊的生活步調，不小心忽略周遭的人際交流，導致遲遲無緣開展新戀情；有伴者收到伴侶贈送的禮物時，應找個地方妥善珍藏，才不會讓另一半覺得自己的心意被踐踏。財運低迷，應徵工作或參加面試時，切勿隨意提供身分證、帳戶等資訊，以免落入詐騙集團的圈套，甚至在無意間淪為詐騙共犯。

▌兔

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

工作蒸蒸日上，近期明顯感到事業漸入佳境，可嘗試在會議中提出醞釀已久的新點子或改革想法，有機會獲得大家的肯定與支持，從而開創屬於自己的一片天地。感情生活滿分，單身者可用行動來關懷心儀對象，讓對方對你更加依賴，進而產生濃厚的好感；有伴者不妨在日常生活中多多表達對伴侶的讚賞與崇拜，溫暖的話語可加深彼此的感情。財運高升，先前的投資有機會在此時收到豐厚的利息回報，可以考慮持續加碼，賺取更豐沛的收益。

▌龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運順遂，向來以真誠的態度對待每一位同事的你，近期將能在工作上深獲他人的支持和協助，行事更加如魚得水。桃花運平穩，單身者與曖昧對象約會時，不妨把握時間觀察對方的一言一行，能夠從細節看出對方是否值得你付出真心；有伴者可邀伴侶一起去看藝文展覽，透過互相交流各自的觀點和感受，讓雙方關係變得更加密切融洽。財運氣勢如虹，如果先前曾借錢給他人，近期有機會順利回收借出的款項，也有可能迎來意外的收入，讓你的存款直線增長。

▌蛇

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業平步青雲，近期參與跨部門或跨縣市的合作案時，有機會遇到個性或專業能力與你互補的工作夥伴，並在合作過程中激盪出令人驚嘆的火花。愛情能量豐沛，單身者可嘗試新的髮型或穿搭，能夠深深吸引住心儀對象的目光；有伴者總能包容伴侶的脾氣，你的體貼與耐心不僅讓對方感動不已，也會更加愛你。財氣滿滿，開店做生意或經營個人品牌的朋友，不妨多多拜託親友幫忙，能為你招來不少新客與買氣，財富更上一層樓。

▌馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運走下坡，近期突發狀況比較多，容易遇到同事擺爛或推託工作，甚至被迫幫忙分擔更多業務，讓你感到有些無力。感情運平平，單身者可透過好友牽線來拓展社交圈，有機會結識更多志同道合的新朋友；有伴者平日應少挑伴侶的小毛病，凡事互相包容與體諒，將有助於關係更加圓融。求財受阻，切莫因急於用錢而聽信網路上謠傳能夠輕鬆賺大錢的騙人話術，尤其被拉進不明的投資群組時應盡速退出，才不會被有心人士洗腦，進而賠上所有積蓄。

▌羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

職場運平穩，雖然容易因業務繁多而加班，但你總是默默做好份內工作，認真且負責的表現不僅看在長官眼裡，也吸引不少貴人願意前來協助。愛情運欠佳，單身者容易因為在人際關係上遇到挫折，開始對與人交流一事心生退卻，難以拓展自己的交友圈；有伴者和伴侶吵架時容易翻舊帳，小心彼此越吵越烈，關係也跟著出現裂痕。財運受阻，簽約之前應仔細審核條約，才不會在日後發生財務糾紛。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

事業鴻圖大展，不妨利用下班時間進修，或者參加感興趣的課程，你所習得的豐沛知識不僅能讓你在職場上大顯身手，甚至有助於拓展自己的事業版圖。愛情運平穩，單身者參加聯誼或聚會時，能夠認識擁有共同愛好的新朋友，隨著兩人深入的互動與交流，有機會進展到下一階段；有伴者出門逛街時不妨買些伴侶喜歡的零嘴，讓對方感受到你對他的關懷與照顧。財運亨通，有機會得到意外的收入，或者有不錯的進財契機找上門，讓你坐擁滿滿的財富。

雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運平淡，應根據業務的截止日期去規劃工作排程，才能有條不紊地應對各項工作，確保每項任務都能夠順利完成。桃花朵朵開，單身者可邀心儀對象起去逛夜市，品嚐在地的特色小吃，一同探索美食的無限可能；有伴者和伴侶外出旅行時，別忘了用照片記錄彼此的幸福，這些都會在日後成為兩人珍貴的美好回憶。財運普通，可透過記帳程式記錄每日開支，能幫助你管理財務，減少

不必要的消費。

▌狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運上漲，只要善用意見領袖或素人網紅的影響力，就能進一步拓展品牌的客群，為公司創造更多曝光與收益。愛情運稍弱，單身者容易因為長輩催促，或者同輩一個接一個結婚，導致脫單壓力逐漸變大；有伴者和伴侶可能因為觀念不合而漸行漸遠，容易在夜深時想起昔日的幸福時光，從而感到不勝唏噓。財運平穩，平日只要懂得量入為出，不過於鋪張浪費，有機會攢下一筆錢財，達到自己的存款目標。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場鴻福降臨，身為專案負責人的你，能夠積極與各部門的夥伴進行溝通與協調，讓彼此在合作關係中發揮最大的成效，共創雙贏的局面。感情運安穩，單身者有機會在工作場合中認識志同道合的新朋友，並產生更進一步的交流；有伴者能夠和伴侶為了共同的目標奮鬥，並且在一次次的挫敗中互相扶持，共同成長。財運頗豐，如果有創業計畫，可以多和長輩或朋友聊聊你的想法，有望獲得一筆投資基金或找到適合的合夥人，讓你的創業之路更加平順。

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