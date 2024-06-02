女子小萱與男子阿國（均化名）是夫妻，不料，2023年2月起，小萱發現阿國信用卡帳單，有多筆汽車旅館消費紀錄，阿國為自證清白，提供手機讓小萱查閱，卻發現阿國與女同事歡歡（歡歡）臉貼臉合照，還有歡歡的裸照，阿國未多加解釋，僅事後多次表達要離婚，且2人持續交往並同居，小萱憤而提告連帶賠償100萬元。

法院審理，小萱指控，後來阿國突然向他表示願回歸家庭，原本以為阿國是真心悔改，便同意阿國的要求，以她的名義申請個人信用貸款100萬元，供阿國購買重型機車。不料，阿國又又開始到凌晨才回家，甚至從2023年9月到現在，均未返回家裡居住，阿國還與歡歡在外租屋同居，並且對外宣稱是「夫妻」。

小萱表示，阿國與歡歡所為，已故意共同侵害她的配偶權，而且情節重大，造成她精神承受莫大痛苦，更導致她與阿國2023年12月離婚。

阿國辯稱，與歡歡僅是同事關係，雖然有同意小萱查看手機，但不認為小萱可以查看拿來當證據的私密內容。而且，其中在淡水拍的合照，可能是因為拍照角度或當下有強風，歡歡才會把頭靠在她的胸前。另外歡歡的裸照，拍攝當時周遭有蠻多朋友，他們是在玩真心話大冒險，輸的人就脫一件，歡歡最後輸到脫光，他則脫到只剩內褲。

法官認，2人辯稱，當時是一群朋友玩遊戲，但照片中，歡歡神態自若，並未有因遊戲輸贏，而有被迫全裸的緊張神情，也未見有其他人在場，且歡歡身為成年女性，具相當智識程度，若是2人僅普通同事關係，怎麼可能僅因玩遊戲，而將極具私密性的一面呈現給阿國。

法官檢視2人LINE對話內容，其中阿國為了幫歡歡租屋，與房仲對話時，以「老婆」稱呼歡歡，又對其同事表示：「我不會玩弄她」，可見2人的關係，已逾越一般已婚男女正常交友之分際，達社會一般通念所不能容忍之範圍。

法官審酌，2人破壞小萱的婚姻及家庭，而且情節重大，考量加害之時間長短、密集程度、小萱所受之精神痛苦程度等。日前依法宣判，小萱請求之精神慰撫金，以25萬元為適當。可上訴。