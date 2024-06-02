一名劉姓婦人因行動不便，且領有中度身心障礙證明，至今無法工作，僅仰賴身障補助度日，因名下無財產已不能維持生活，因而向法院訴請，與前夫所生的蔡姓兒子要負起扶養義務，並考量她有照顧兒子到2歲，依法請求按月給付扶養費1萬元，直到她死亡之日為止。

法院審理，劉婦指稱，兒子出生後她都有照顧，離婚後還曾與兒子外出用餐2次，但因蔡姓前夫表示要再婚，因此故未再去探視，也未提供扶養費，因為她自己也難以生活

蔡男主張，雙方雖然是母子關係，但自他出生未滿6個月時，母親就離婚並遷離住處，此後40多年均未曾扶養照顧過他，都是由父親保護教養，母親從未前來探視，是母親先拋棄他在先，如今卻請求對其餘生盡扶養義務，實無理由。

蔡男表示，自己本身未婚且無固定收入，所得勉強自足，名下僅有車齡近20年的汽車，並無餘力扶養府侵。此外，他目前與父親及繼母同住，也不可能母親接回照顧。

法官調閱劉婦的稅務財產所得資料顯示，2021年、2022年的所得，分別僅3425元、865元，名下有投資1筆，財產總額為5000元等，劉婦已屆退休年齡，其依其收入及財產狀況，確難以維持生活，自有受扶養之必要。

蔡男父親到庭證稱，雙方在1980年離婚，當時兒子未滿1歲，他尚未再娶，故由他的雙親協助照顧，他則在外工作賺取生活費，離婚時有約定劉女可以前來探視，但離婚至今卻從未探視，雙方並無聯絡，劉女也未曾試圖聯繫或探望兒子。

法官審酌，劉婦身為人母，卻自兒子未滿周歲時起，就未能實際照顧或提供生活費用，也沒有基本關懷、探視，缺席兒子大部分的成長歷程，實有違她為人母之責，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法宣判，駁回劉婦聲請，並免除蔡男的扶養義務。可上訴。