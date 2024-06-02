對忙碌現代人而言，做事講求CP值，運動健身也適用。家醫科醫師謝宜庭表示，國外研究顯示，晚上6點到12點間運動，最能降低心臟病和死亡的風險，推測可能是晚上運動可促進血糖的利用，若晚上沒空，也可把握白天空檔，來個多次短時間運動，只要每次達到3分鐘，效果不會輸給跑步機上的半小時。

謝宜庭在臉書PO「何時運動CP值最高」文章，指近期澳洲雪梨大學的研究團隊發現，對於肥胖的人來說，晚上6點後到12點之前這段時間運動，最能降低心臟病和死亡的風險。

謝宜庭指，雖然研究團隊尚無法解釋為什麼有這樣的現象，但他們猜測是因胰島素阻抗在夜間最高，而晚上運動可促進血糖的利用，進而達到血糖穩定。

謝宜庭指，也有其他團隊認為，晚間運動較有益是因為晚上的體溫較高，較高的體溫可以提高代謝，使肌肉組織更為靈活，神經傳導更為活躍，進而達到較好的運動表現。

謝宜庭指，若晚上無法刻意抽出時間到健身房跑步，其實多次短時間的運動也是非常有益的。而所謂的「短時間」短到只需要3分鐘。

謝宜庭建議忙碌的上班族，不妨把握上下班及中間休息的時間，如騎腳踏車上班，快走去吃午餐，慢跑回家來提高活動度，只要每次能達到3分鐘，效果不會輸給去健身房跑步機上的半小時。

謝宜庭表示，雖然晚間似乎是一個CP值比較高的運動時間，但其實相對於完全不運動的人，規則的運動，無論時間點，都可以降低心血管疾病的風險。所以只要能養成運動的習慣，就往健康又邁進了一大步。